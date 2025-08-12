Vía Tres Arroyos / Educación pública

CRESTA inaugura sus sedes en Claromecó y Orense

Los actos serán encabezados por el intendente municipal Pablo Garate: en Orense a las 17:30 horas en la Escuela Secundaria N°8, y en Claromecó a las 18:30 horas en la Escuela Secundaria N°10.

12 de agosto de 2025,

Cresta Tres Arroyos

Este martes se inauguran, por primera vez, las sedes de Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) en las localidades de Orense y Claromecó.

Gracias a un convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Universidad Nacional del Delta, por primera vez CRESTA dictará carreras en ambas localidades, acercando formación superior gratuita y de calidad, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

En Orense se dictará la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor y Empresarial, destinada a emprendedores, trabajadores del sector productivo y personas con proyectos en marcha. Durante cuatro meses, los estudiantes recibirán herramientas para detectar oportunidades, validar ideas y diseñar estrategias de crecimiento.

En Claromecó, la propuesta es la Diplomatura en Estrategias de Marketing para Empresas Turísticas, orientada a quienes trabajan en turismo, gastronomía, hotelería y servicios. El programa incluye formación en marketing digital, planificación y análisis de datos, con contenidos adaptados a la realidad local.

Ambas diplomaturas tienen modalidad semipresencial, combinando clases virtuales con dos encuentros presenciales en cada localidad, y se desarrollarán de manera totalmente gratuita.

