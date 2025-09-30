CRESTA en las localidades: nueva propuesta gratuita de orientación vocacional para estudiantes del partido

Con el objetivo de acompañar a los estudiantes de las localidades del partido de Tres Arroyos en una etapa clave de su recorrido educativo, desde CRESTA informaron que pusieron en marcha “Un Futuro Consciente”, un proceso de orientación vocacional destinado a alumnos y alumnas que cursan el último año del nivel secundario en Claromecó, Orense, Reta, Bellocq, Copetonas, Cascallares y demás localidades del distrito.

A cargo del Equipo de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil (EADE), integrado por Florencia Quiroga y Melody San Román, el proceso propone un espacio para reflexionar, explorar intereses y tomar decisiones conscientes sobre el futuro académico de cada estudiante.

Cresta

La propuesta incluye tres encuentros virtuales, en los que se desarrollarán actividades diseñadas para pensar en aquello que motiva, interesa y proyecta a cada participante. El espacio es totalmente gratuito y tiene cupos limitados.

El taller comenzará el martes 7 de octubre a las 18 hs y se desarrollará de manera online, permitiendo que los y las estudiantes puedan sumarse desde su propia localidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se pueden realizar HACIENDO CLIC ACÁ

Para más información ingresar a la web de CRESTA (www.cresta.edu.ar) o consultá las redes sociales oficiales (@crestaoficial)