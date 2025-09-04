Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) comunicaron que esta semana se abrieron las inscripciones para la Diplomatura en Agricultura de Precisión, una propuesta académica innovadora diseñada para profesionales y futuros trabajadores del sector agropecuario que buscan integrar tecnología para optimizar la producción y promover la sustentabilidad.

La diplomatura comenzará a dictarse en el segundo cuatrimestre de 2025, tendrá modalidad híbrida (clases presenciales y virtuales), se extenderá a lo largo de dos cuatrimestres y es el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Tres Arroyos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Cresta: abierta las inscripciones a la Diplomatura en Agricultura de Precisión

Una formación para el futuro del agro

El objetivo de esta propuesta es capacitar a estudiantes y trabajadores del sector en el uso de herramientas tecnológicas para potenciar el crecimiento del campo con eficiencia y sostenibilidad.

Durante la cursada se abordarán temas esenciales como clima, suelos y monitoreo de recursos edáficos, además del uso de tecnologías avanzadas como pulverización y fertilización de precisión, drones, sensores y análisis de big data. La formación busca brindar herramientas para mejorar el manejo de recursos, aumentar la productividad y reducir costos, favoreciendo un agro más competitivo y sustentable.

Fechas de inscripción y comienzo de clases

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12/9 y las clases comenzarán el 15 de septiembre.

Consultas e informes

Para conocer más detalles sobre el plan de estudios, requisitos e inscripción, las personas interesadas pueden visitar la web oficial de CRESTA (www.cresta.edu.ar) o escribir a valeria.rodriguez@cresta.edu.ar.