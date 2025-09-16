Vía Tres Arroyos / Educación

Cresta: abierta la inscripción para el curso de Asistente en Gestión Comercial

La capacitación, es con modalidad semipresencial, incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

16 de septiembre de 2025,

Cresta: abierta la inscripción para el curso de Asistente en Gestión Comercial
Cresta Tres Arroyos

El centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comunicó continúan las inscripciones para el curso de Asistente en Gestión Comercial, destinado a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el rubro o estén en búsqueda de su primera salida laboral.

La capacitación, con modalidad semipresencial, tiene el objetivo de brindar herramientas esenciales en atención al cliente, técnicas de venta, marketing y fidelización de clientes. El programa incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.

Fechas y horarios

4 clases presenciales en CRESTA: de 4 horas cada una:

• Jueves 25/9 de 13 a 17 horas.

• Viernes 26/9 de 8 a 12 horas.

• Jueves 2/10 de 13 a 17 horas.

• Viernes 3/10 de 8 a 12 horas.

1 clase virtual: de 2 horas, para cursar desde cualquier lugar

• Martes 30/9, de 13 a 15 horas.

Con un arancel de $100.000, esta propuesta forma parte del compromiso de CRESTA y UTN con el fortalecimiento de las competencias laborales y el desarrollo profesional de la comunidad.

Formulario de inscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Más información sobre el curso, el programa y los contenidos: HACIENDO CLIC ACÁ

Consultas al mail cecilia.galleguillo@cresta.edu.ar o al teléfono 430121.

Temas Relacionados

MÁS DE Educación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS