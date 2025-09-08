Consejo Escolar de Tres Arroyos: Continúa la convocatoria a Oferentes para Transporte Escolar

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa que sigue abierta la convocatoria a todos los oferentes interesados en prestar el servicio de transporte de alumnos para los próximos meses.

La Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha autorizado la correspondiente licitación, delegando su ejecución al Consejo Escolar local.

Los interesados deberán presentarse en la sede del Consejo Escolar, ubicada en Alvarado 446, para recibir información detallada sobre los pliegos y condiciones de participación.

Esta convocatoria tiene como objetivo garantizar el traslado seguro y regular de los estudiantes de nuestro distrito, fortaleciendo el acceso a la educación pública.

Para más información, comunicarse al 2983-424771 o al mail ce107@abc.gob.ar.