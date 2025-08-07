Consejo Escolar de Tres Arroyos: continúa abierta la inscripción para transporte escolar

A raíz de diversas consultas recibidas, el Consejo Escolar de Tres Arroyos recuerda que sigue abierta la inscripción para personas interesadas en prestar servicios de transporte escolar en el distrito.

La convocatoria está destinada a transportistas que deseen formar parte del listado oficial de prestadores, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Dirección General de Cultura y Educación.

Lugar de inscripción: Consejo Escolar de Tres Arroyos

Horario de atención: Lunes a viernes de 07 a 14 horas

Requisitos generales

Título de propiedad o tenencia del vehículo habilitado

Cédula verde

Licencia de conducir profesional

Seguro vigente con cobertura para transporte escolar

Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizada

Habilitación municipal correspondiente

Certificado de antecedentes penales (del conductor)

DNI y CUIL del titular

Planilla de inscripción (se completa en el Consejo Escolar)

Inscripción en la plataforma educativa ABC

Para inscribirte como transportista del Consejo Escolar también debés registrarte en la plataforma educativa ABC de la Dirección General de Cultura y Educación.

Este paso es obligatorio y forma parte del procedimiento oficial.

Pasos a seguir:

Crear usuario ABC: Si no tenés usuario, ingresá a www.abc.gob.ar y creá una cuenta personal.

Acceder al portal ABC: Iniciá sesión con tu usuario y contraseña.

Seleccionar opción de inscripción: Dentro del portal, buscá la opción para inscribirte como aspirante a personal de servicio.

Completar tus datos personales: Verificá que toda la información sea correcta y esté actualizada.

Cargar la documentación requerida: Subí tu DNI, constancias de inscripción, y demás documentación solicitada por el sistema.

Enviar la solicitud: Una vez que esté todo cargado, enviá tu inscripción desde la plataforma.

Ante cualquier duda, podés acercarte al Consejo Escolar.