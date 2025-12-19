Vía Tres Arroyos / residuos

Cómo será la recolección de residuos en Tres Arroyos durante Navidad

En todas las localidades del distrito

Redacción Vía Tres Arroyos
19 de diciembre de 2025,

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental, se informa lo siguiente sobre la recolección de residuos en Navidad:

El día miércoles 24/12, la recolección diurna en el partido de Tres Arroyos será normal, con excepción del recorrido nocturno de la ciudad cabecera. El día jueves 25/12, no habrá recolección diurna en todo el partido, pero se realizará el recorrido nocturno con normalidad en la ciudad.

A su vez, se recuerda que a partir del lunes 22/12, las localidades Claromecó, Reta y Orense funcionarán con servicio de recolección diaria.

Por consultas comunicarse al 2983648571, al mail gestionambiental@tresarroyos.gov.ar o al Instagram @gestionambientalta.

