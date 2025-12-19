Cómo será la recolección de residuos en Tres Arroyos durante Navidad

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental, se informa lo siguiente sobre la recolección de residuos en Navidad:

El día miércoles 24/12, la recolección diurna en el partido de Tres Arroyos será normal, con excepción del recorrido nocturno de la ciudad cabecera. El día jueves 25/12, no habrá recolección diurna en todo el partido, pero se realizará el recorrido nocturno con normalidad en la ciudad.

A su vez, se recuerda que a partir del lunes 22/12, las localidades Claromecó, Reta y Orense funcionarán con servicio de recolección diaria.

Por consultas comunicarse al 2983648571, al mail gestionambiental@tresarroyos.gov.ar o al Instagram @gestionambientalta.