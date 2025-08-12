Vía Tres Arroyos / Fútbol

Comienzan las semifinales de la Copa Chaves

Los partidos se disputarán este mares en la cancha del Club Deportivo Independencia.

Redacción Vía Tres Arroyos

12 de agosto de 2025,

La Dirección de Deportes y Recreación de Chaves Municipio informa que este martes darán inicio las semifinales de la Copa Chaves, con partidos que se disputarán en la cancha del Club Deportivo Independencia.

La jornada inaugural estará destinada a la categoría Senior, con el siguiente cronograma:

19:30 horas: Estación Vásquez vs. San Martín

21:30 horas: Agrario vs. Independencia

El miércoles 13 de agosto será el turno de las semifinales de Primera Masculino, que se jugarán de la siguiente manera:

19:30 horas: Huracán Ciclista vs. Juan Eulogio Barra

21:30 horas: San Martín vs. Independencia

El valor de la entrada será de $4.000 y para quienes ingresen con vehículo se sumará un adicional de $500.

