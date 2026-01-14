Vía Tres Arroyos / Deportes

Claromecó recibirá el 1° Seven de Fútbol Playero Juvenil

Organizado por el Club Villa del Parque se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero.

14 de enero de 2026,

​CLAROMECÓ – Los días 24 y 25 de enero, se disputará en las playas de Claromecó el Primer Seven de Fútbol Playero Juvenil, organizado íntegramente por el Club Villa del Parque.

​La competencia está diseñada para abarcar un amplio espectro de las categorías formativas, dividiéndose de la siguiente manera:

​Masculino: Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

​Femenino: Categoría única Sub-16.

​Reconocimiento y Apoyo

​Dada la relevancia social y deportiva de la propuesta, el evento ha sido declarado de Interés Municipal. Este reconocimiento subraya el compromiso del Club Villa del Parque con el desarrollo de la juventud y el fomento de actividades saludables durante la temporada estival en el distrito de Tres Arroyos.

​Detalles del Evento

​Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de encuentros dinámicos sobre la arena, promoviendo no solo la competencia deportiva, sino también el compañerismo y el turismo regional.

​“Buscamos que los chicos y chicas tengan un espacio propio en la playa, combinando la pasión por el fútbol con el entorno de Claromecó. Es un orgullo para Villa del Parque liderar esta iniciativa”, señalaron desde la organización.

​Inscripciones y contacto:

Los clubes, delegaciones o equipos interesados en participar pueden solicitar información sobre costos, reglamento y cupos a través de las redes sociales @cvdp7playero o a los telefonos 2983406570/ 2983503020

