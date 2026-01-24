Cinthia Poulsen inicia nuevos talleres de arte en Tres Arroyos y consolida un año de fuerte proyección nacional e internacional

La artista plástica Cinthia Poulsen Hornum inicia una nueva edición de sus talleres de pintura en Tres Arroyos, una propuesta que desde hace más de tres años acompaña Vía Tres Arroyos, combinando formación artística con la difusión de su permanente crecimiento profesional.

Esculturas de la Artista Plástica Cinthia Poulsen

Durante el último año, Poulsen se radicó en la ciudad y atravesó una etapa de fuerte desarrollo creativo, centrada especialmente en la escultura artística, disciplina que profundizó en el taller de la reconocida artista Julia Sequeira. Este proceso marcó un punto de inflexión en su carrera, al darle a su producción un formato más profesional y empresarial, con múltiples obras realizadas y presentaciones en distintos espacios.

Esculturas de la Artista Plástica Cinthia Poulsen

Entre los hitos más destacados, la artista presentó sus esculturas en la Fundación Nordelta, con un proyecto familiar en el que también participó su madre, y mantuvo contacto con referentes del ámbito cultural y artístico, como la consultora vinculada a Eduardo Costantini, donde trabajó previamente. Además, se encuentra a la espera de respuestas del Palacio de las Arzuelas, tras haber enviado material, impulsada por la experiencia previa de haber logrado que dos de sus pinturas integren la colección privada de los Reyes de España, actualmente en el Palacio Real de Madrid.

Taller de pintura de Cinthia Poulsen Hornum

En paralelo, Poulsen continuó desarrollando producciones pictóricas propias, explorando nuevas líneas de trabajo y avanzando en un proyecto audiovisual junto a un representante de artistas internacionales en Pilar, donde también mantiene entrevistas y gestiones culturales.

En Tres Arroyos, actualmente forma parte de la actividad cultural de la Biblioteca y la Fundación Campano, donde dictará talleres de pintura los martes de 17 a 18.30, mientras que otra propuesta artística se desarrollará de 16 a 17.45. Las clases comienzan el primer martes de febrero y la inscripción puede realizarse directamente en la institución o a través de su Instagram @cintiapoulsen (con TH y latina).

Trayectoria destacada

Cinthia Poulsen Hornum trabajó en Canal 7, donde brindó clases de pintura en el programa “Chicos Argentinos”. Fue profesora de pintura para la firma internacional Faber-Castell y colaboró en un concurso internacional de pintura infantil organizado por una reconocida marca automotriz. Su obra ha alcanzado proyección internacional, con piezas que forman parte de una de las colecciones privadas más prestigiosas del mundo.

Cinthia Poulsen Hornum, Artista Plástica tresarroyense que decora con sus obras el Palacio Real de España subastará uno de sus trabajos

Con una carrera en constante evolución, la artista inicia el año reafirmando su vínculo con Tres Arroyos y apostando a la formación, la producción y la expansión de su obra.