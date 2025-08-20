El Centro Cultural La Estación de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita a la comunidad a disfrutar de este ciclo de Jazz, este sábado 23 a partir de las 21 horas en la Sala Ricardo Listorti de dicho espacio.

La propuesta forma parte del Ciclo de Jazz organizado por el reconocido músico local, Sergio Troiano y auspiciado por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Ciclo de Jazz en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

El cuarteto que se presentará este sábado, está conformado por: Sergio Troiano en guitarra, Juan Subranni en bajo eléctrico , Toti Angeloni en vibráfono y Enzo Acosta en batería.

Esta agrupación realizará un repertorio de obras de jazz moderno de autores como Miles Davis, Benny Golson , Bill Evans y otros.

La entrada será de $8000 y se podrá comprar en puerta.