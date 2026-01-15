Chaves Municipio continúa con un trabajo sostenido de mejora, cuidado y recuperación del espacio público, con acciones concretas que se ven en cada barrio y que impactan en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Durante esta semana, se realizaron tareas de pintura y demarcación de lomas de burro sobre Avenida Tintori y Avenida San Martín, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reforzar la visibilidad de los reductores de velocidad y ordenar la circulación en sectores de alto tránsito.

Chaves Municipio: se pintaron lomas de burro en Av. Tintori y Av. San Martín

Estos trabajos se llevaron adelante mediante una articulación entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Seguridad, coordinando planificación y recursos para intervenir en puntos estratégicos.

La intervención forma parte de una línea integral de mantenimiento urbano que incluye el corte de pasto en espacios públicos, trabajos de mantenimiento general y la recuperación de sectores que estaban deteriorados.

En ese sentido, se destacan acciones recientes como la puesta en valor de la Plazoleta Carabajal y el trabajo de recuperación y mantenimiento en distintas plazas de la ciudad: Plaza 25 de Mayo, Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, Plaza Juan Carlos Mercau, Plaza 22 de Agosto y Plaza del Inmigrante.

Desde Chaves Municipio se remarcó que este esquema de trabajo busca mantener los espacios en condiciones, recuperarlos cuando hace falta y sumar medidas preventivas para una convivencia más segura y ordenada.

Se solicita a conductores circular con precaución y respetar la señalización, y a la comunidad en general seguir acompañando el cuidado de los espacios públicos.