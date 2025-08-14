Chaves Municipio: se incorporan nuevos móviles policiales y se anuncia obra de gas en la comisaría

Este jueves, en el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad bonaerense, el municipio de Adolfo Gonzales Chaves recibió tres nuevos automóviles y una camioneta destinados a fortalecer la prevención y el patrullaje en todo el distrito.

La entrega estuvo encabezada por Federico Montero, representante provincial, y contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, funcionarios municipales y concejales.

Durante el acto, también se anunció la culminación de la obra de gas en la Comisaría de Adolfo Gonzales Chaves, una mejora en infraestructura que permitirá optimizar las condiciones de trabajo del personal policial.

Desde Chaves Municipio destacaron que “la seguridad es un eje prioritario para nuestra gestión. Trabajamos todos los días para mejorarla y lo hacemos con el acompañamiento permanente de la Provincia, con una relación fluida que nos permite dar respuestas concretas”.

La llegada de estos móviles se enmarca en una política de fortalecimiento de la seguridad que el municipio impulsa junto al gobierno provincial, sumando equipamiento y mejorando la infraestructura para optimizar el servicio que se brinda a vecinos y vecinas.