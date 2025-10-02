Chaves Municipio puso en marcha el Programa de Salud Escolar

Chaves Municipio, en convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, puso en marcha el Programa de Salud Escolar, una iniciativa destinada a garantizar el cuidado integral de los niños y niñas que cursan primer grado en las escuelas primarias y colegios rurales del distrito.

El programa comenzó este martes 1 de octubre en la localidad de De la Garma, continuará en Juan Eulogio Barra y culminará en la ciudad cabecera de Gonzales Chaves.

En el mes de noviembre, la propuesta se extenderá a todas las escuelas rurales, incluyendo Estación Vásquez, con el propósito de alcanzar la totalidad de la matrícula escolar.

La iniciativa contempla un examen de salud completo para cada estudiante, que incluye:

• Control de agudeza visual.

• Verificación del calendario de vacunación y aplicación de dosis faltantes.

• Evaluación odontológica con aplicación de flúor para fortalecer la salud bucal.

Con esta acción, Chaves Municipio refuerza su compromiso con la prevención, la detección temprana y la promoción de la salud infantil, acercando controles esenciales a cada comunidad educativa.