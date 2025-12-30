Chaves Municipio presentó el Informe Anual del segundo año de mandato de Lucía Gómez

Chaves Municipio presentó el Informe Anual de Gestión correspondiente al segundo año de mandato de la intendenta Lucía Gómez, un documento que sintetiza el trabajo realizado durante 2025, en un contexto económico complejo, y expone los principales desafíos de cara al futuro.

En la carta que acompaña el informe, la jefa comunal remarca que fue un año difícil en términos económicos, que obligó a tomar decisiones duras y a administrar con mayor cuidado los recursos disponibles. En ese escenario, destacó como prioridad absoluta la protección de lo esencial: el sostenimiento del Hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el funcionamiento de los servicios urbanos, el acompañamiento a las familias y la presencia del Estado donde más se necesita.

Lucía Gómez, intendente Gonzales Chaves

El informe da cuenta de un año atravesado por la necesidad de ordenar, priorizar y garantizar el funcionamiento cotidiano del Municipio, asegurando que el pueblo siga en marcha. En ese marco, la intendenta valoró especialmente el trabajo de los empleados y empleadas municipales, de las cuadrillas, del personal de salud y de cada área que, aun con limitaciones, sostuvo las prestaciones básicas del distrito.

Asimismo, el documento reconoce el rol fundamental de las instituciones, los comercios, los emprendedores, los proveedores y las familias, destacando que en tiempos difíciles es la comunidad la que marca el rumbo.

En su mensaje, Gómez también agradeció el acompañamiento recibido en las elecciones del 7 de septiembre, interpretándolo como un respaldo para profundizar el camino iniciado, con más orden, cercanía y resultados, y como un compromiso renovado para gobernar mejor.

“El informe no es un relato, es la síntesis de un año de decisiones responsables, donde siempre pusimos por delante el cuidado de lo básico, de la gente y del futuro del distrito”, señala el texto, que reafirma la presencia de un gobierno que escucha, da la cara y está cerca de los vecinos y vecinas de Chaves, De La Garma, Barra, Vásquez y cada rincón del partido.

Finalmente, el informe anual proyecta los desafíos que se vienen y convoca a la unidad y al esfuerzo colectivo para seguir construyendo el Chaves que la comunidad sueña, con un horizonte claro y una gestión presente.

El informe completo lo podés leer HACIENDO CLIC ACÁ