Adolfo Gonzales Chaves. El Municipio concretó la entrega de 132 bicicletas a jóvenes del distrito en el marco del programa “Pedaleá la Provincia”, impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte accesible, sostenible y saludable, facilitando el traslado cotidiano de las juventudes a instituciones educativas y promoviendo su participación activa en instancias colectivas de aprendizaje, investigación y producción de conocimiento vinculadas a las problemáticas ambientales.

Esta nueva entrega se suma a las 32 bicicletas otorgadas el año pasado y a las 43 distribuidas hace dos meses en Juan E. Barra y De la Garma, alcanzando un total de 207 bicicletas incorporadas al distrito a través del programa.

Chaves Municipio entregó 132 bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

El programa está destinado a jóvenes bonaerenses de 12 a 25 años, que residan en la provincia de Buenos Aires y concurran a instituciones de educación formal o no formal. Para participar, se requiere el acompañamiento de una persona adulta responsable en carácter institucional. Quienes cumplen con los requisitos establecidos en las bases y condiciones reciben una bicicleta para uso personal.

Desde el Municipio se destacó la importancia de este tipo de políticas públicas que acompañan las trayectorias educativas, fortalecen la movilidad sustentable y contribuyen a construir hábitos más saludables y amigables con el ambiente.

Con acciones concretas, el distrito sigue sumando herramientas para que las juventudes puedan moverse mejor, estudiar con más autonomía y ser parte de una comunidad que apuesta al futuro.

