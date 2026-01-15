Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Gonzales Chaves

Chaves Municipio abre convocatoria para trabajadores comunitarios

Interesados en realizar guardias en la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

8 de enero de 2026,

Chaves Municipio abre convocatoria para trabajadores comunitarios
Municipalidad de Gonzales Chaves

Chaves Municipio informa que se encuentra abierta la convocatoria para trabajadores y trabajadoras comunitarias interesados en realizar guardias en la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia.

La iniciativa está orientada a personas con vocación social y compromiso comunitario, que deseen formar parte de los dispositivos de atención, acompañamiento y cuidado que se desarrollan desde el área.

Los postulantes deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario: desarrollocomunitariochaves@gmail.com

Desde Chaves Municipio se continúa trabajando para fortalecer las políticas públicas de cuidado, garantizando la presencia del Estado y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Gonzales Chaves
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS