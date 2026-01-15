Chaves Municipio abre convocatoria para trabajadores comunitarios

Chaves Municipio informa que se encuentra abierta la convocatoria para trabajadores y trabajadoras comunitarias interesados en realizar guardias en la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia.

La iniciativa está orientada a personas con vocación social y compromiso comunitario, que deseen formar parte de los dispositivos de atención, acompañamiento y cuidado que se desarrollan desde el área.

Los postulantes deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario: desarrollocomunitariochaves@gmail.com

Desde Chaves Municipio se continúa trabajando para fortalecer las políticas públicas de cuidado, garantizando la presencia del Estado y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.