Charla de concientización y visibilización del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal en Tres Arroyos

El próximo viernes 21 de octubre a las 18 horas, se llevará a cabo en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos, una charla informativa de concientización y visibilización sobre Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, con entrada libre y gratuita.

En el marco del Día internacional de concientización sobre Duelo Gestacional y Perinatal (15 de octubre), con el fin de visibilizar a la mayor parte de la comunidad de la ciudad, esta problemática que atraviesan muchas familias todos los interesados podrán concurrir a la Sala Ricardo Listorti donde se desarrollará el encuentro.

De la charla, que se desarrollará participarán:

- Mirada Doula y Asesora de Lactancia: Soledad Rodríguez Nartallo.

- Mirada Neonatología: Dra. Guillermina Laborde

- Mirada profesional obstétrica: Dra. Florencia Von Saldern

- Mirada Psicóloga Perinatal : Valeria Olleta

- Testimonios: - Florencia Di Luca - Soledad Miolo

Florencia Di Luca, una de las organizadoras del encuentro indica que: “Cada 15 de octubre es un día especial ya que se conmemora la pérdida del bebé que se estaba esperando o del que llegó, pero no se quedó. Las familias que sufren esta pérdida frecuentemente lo hacen en silencio, enfrentadas al tabú que ya de por sí conlleva la muerte en nuestra sociedad, y mucho más aún cuando quien ha fallecido es un bebé

Por su parte, Soledad Miolo, afirmó que “la importancia de esta charla tiene que ver con aliviar, consolar y acompañar a las madres, padres, hermanos y familias que atraviesan el fallecimiento de un/a niño/a. Consideramos, fundamental el acompañamiento profesional a las familias que atraviesan esta situación, promoviendo siempre la salud física y mental”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de duelo gestacional y perinatal?

En las muertes gestacionales y perinatales se incluye a todo niño que fallezca en el vientre de su mamá entre las 22 semanas de gestación y los primeros 7 días después del parto.

Alrededor de este evento vital estresante existe la falsa creencia de que cuanto más avanzado está el embarazo más grande es el duelo, del mismo modo que tampoco es cierto que solamente es la madre quien vive esta pérdida de cerca y con dolor. La pareja suele ser olvidada en esta experiencia, pero hay que recordar que lo que se ha perdido es un proyecto de familia, en el que ambos progenitores deben ser incluidos para ayudarles a elaborar un duelo que permita asimilar la pérdida.

No obstante, cabe destacar que para el resto de la familia puede ser más difícil que para los papás reconocer este duelo porque el bebé no estaba en su cuerpo y tampoco en su proyecto de futuro, o por lo menos no lo estaba de una forma tan cercana.

La muerte de un hijo en gestación o de un recién nacido es una experiencia dolorosa, muchas veces, acompañada por la invisibilidad en los centros de atención, a nivel familiar y social, quienes no dimensionan el impacto que tiene esta pérdida en los padres que transitan este proceso.

Muchas veces son ellos quienes no pueden expresar sentimientos de rabia, pena y/o frustración, lo que menoscaba su salud emocional y psicológica. Se tiende a creer, de manera errónea, que la muerte de un hijo en gestación o de un recién nacido es solo la partida de ese hijo, sin ponderar que el duelo se atraviesa en muchas otras aristas: los besos que no se darán, las travesuras que no se vivirán, el maravilloso olor a ese hijo que no se conocerá o se sentirá muy poco, así como la madre y/o padre que no se podrá ser.

Es muy común en nuestra sociedad minimizar este tipo de duelo, pues se cree que la recuperación emocional es más rápida por un bebé que no nació o que falleció en las primeras horas de vida, sin embargo, no es así, la muerte gestacional y perinatal impacta al igual que la pérdida de otro ser querido.

Reconocer la pérdida y acompañar a los padres sin juzgar sus emociones ayudará a sanar su duelo de una forma más respetada. El escenario anteriormente expuesto, se profundiza cuando los centros asistenciales públicos y privados no tienen protocolos con respecto a la atención que se le debe brindar a los padres.

Estas acciones van desde la entrega de manera asertiva de malas noticias, el acompañamiento y el abordaje, así como el trato respetuoso y humanizado con base en la empatía.