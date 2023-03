Cesar “Banana” Pueyrredón: El amor nunca muere

Cesar “Banana” Pueyrredón se presentó este miércoles en la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos, brindando un show lleno de recuerdos y de buenos momentos que ratificó su vigencia con más de 50 años de trayectoria entre los baladistas más reconocidos del país.

Antes de subir al escenario “Banana” Pueyrredón dialogó con los medios en conferencia de prensa.

Cesar “Banana” Pueyrredón en la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Consultado por la los motivos de la vigencia de su carrera el artista indicó:

“Es una mezcla de muchos factores. Yo no hago nada en especial. No fumo, no me drogo, tomo alcohol en un vaso de vino con mis amigos en algún asado pero nada más”.

“No tengo la frescura de los 20 años, pero tengo la voz más expresiva por haber aprendido a cantar las canciones mías”.

“Creo que voy a seguir cantando por muchos años más, estoy bien de la voz y tengo la energía necesaria”.

Cesar “Banana” Pueyrredón en la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sobre la música actual el cantautor expresó sus gustos

“Tengo la suerte de que soy jurado en los Premios Gardel entonces escucho cosas que me gustan mucho y otras no”

“Lo que no me gusta tanto es el Reggaetón que viene del Caribe, de Colombia, de México; sí el regetton de Luis Fonzi que es muy bueno y el de algunos otros artistas. Pero el que te dice ‘bajate la pollerita y mové el culito’ no me va.

“Yo soy una generación que viene de esa camada del rock argentino fuerte la de Lito Nebbia, de Spinetta, de Miguel Cantilo y escribimos a partir de ahí, mamamos todo eso”.

“Soy un tipo que tiene más de 53 años con la música. Vamos a ver, dentro de 50 años, quién de todos estos chicos nuevos está sonando”.

“Escribo sobre el amor y la inspiración viene sin querer sin que uno sepa, ni se dé cuenta, a veces observando a una pareja que toma un café agarraditos de la mano en una esquina, hay que estar muy atento a lo que pasa alrededor para encontrarle el valor poético a las cosas que suceden y poder plasmarla”.

Cesar “Banana” Pueyrredón en la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Consultado sobre sus próximos proyectos Pueyrredón indicó:

“Tengo un proyecto nuevo que en realidad es viejo porque lo estoy preparando desde hace mucho tiempo”.

“Es un Album nuevo. Ahora lo que pasa es que al no haber contrato con una discográfica, no hay esa responsabilidad de terminarlo en un cierto tiempo. Ahora uno saca un tema y después otro tema y después recién armas el álbum”.

A mí me gusta el CD me gusta proponerle a la gente una mirada artística, desde una foto, desde las letras, desde el diseño. Hoy trabajo en un proyecto que se llamará “Almaviva” así todo junto, ya tengo varios temas que voy probando en los show y reconociendo la repercusión de la gente con cada uno de ellos. Creo que ya en este 2023 me meteré en el estudio para grabarlo” - concluyó.