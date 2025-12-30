Vía Tres Arroyos / Deportes

Carrera: "Reyes que corren por otros Reyes"

Para inscribirse y participar de la actividad solamente hay que traer un elemento no perecedero, un juguete o ropa en buen estado. Todo lo recaudado será destinado a diferentes instituciones como Cáritas y Hogares.

30 de diciembre de 2025

Desde el área de Juventud y Deportes se invita a la comunidad a participar de la carrera “Reyes que corren por otros Reyes”, que se realizará el jueves 8 de enero a las 18 horas en el Polideportivo Municipal.

La actividad tiene como objetivo promover el deporte, la participación familiar y la unión entre vecinos. En el marco de la semana de la celebración de los Reyes Magos, para inscribirse y participar de la actividad solamente hay que traer un elemento no perecedero, un juguete o ropa en buen estado. Todo lo recaudado será destinado a diferentes instituciones como Cáritas y Hogares.

Vale la pena recalcar que la carrera cuenta con el apoyo, organización y acompañamiento de figuras destacadas del atletismo como Belén Iardino y Ulises Sanguinetti, quienes están a cargo de gran parte de la organización.

Si bien la jornada tiene como actividad central la carrera, en paralelo habrá juegos para niños, música y emprendedores que acompañan la moción.

Más información e inscripciones:

WhatsApp 2983-456538, redes oficiales de juventud o de manera presencial en el Polideportivo Municipal (La Rioja 100).

