Carolina Píparo en Tres Arroyos: “nosotros no venimos ni a privatizar ni a cobrar ni la salud ni la educación ni la seguridad.”

Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza pasó por Tres Arroyos en un viaje relámpago, donde se tomó algunos minutos para hablar con la prensa.

Píparo estuvo acompañada por Sergio Vargas, candidato a senador provincial; Facundo Argüello, candidato a intendente de Tres Arroyos; Gustavo Moller, candidato a primer concejal; Macarena Razuc, candidata a segunda concejal e Inés Furque, candidata a Consejera Escolar.

“Hoy vinimos exclusivamente a Tres Arroyos - inició Píparo - queríamos visitar la escuela agro-técnica que es modelo porque es una demanda tanto del sector industrial como del sector del agro, una mayor cantidad de escuelas con salida laboral, con especificación y con especialidad”.

“Son dos sectores que buscan mucha mano de obra y que no tienen personas capacitadas porque, lamentablemente, hoy en el sistema educativo de la secundaria en la provincia de Buenos Aires solamente 13 cada 100 alumnos egresan con alguna herramienta para insertarse en el mercado laboral”.

Carolina Píparo en Tres Arroyos: Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: Las propuestas de Javier Miley son bastante radicalizadas, quizás como consecuencia del deterioro sostenido que arrastra la Argentina desde hace varias décadas. ¿Hay un punto en donde se encuentra un equilibrio, ni tan negro ni tan blanco?

CP: “¿Son radicalizadas? Me lo pregunto porque la Argentina, yo creo, que no puede estar peor en este momento: 40% de pobreza. En la provincia de Buenos Aires impacta en un 57% de chicos hasta 14 años. ¿Se puede estar peor o se necesita un cambio en serio?

“No sé si radicalizadas es la palabra con la que yo describiría las políticas de Javier Milei. Es una persona con la decisión de encaminar y estabilizar la economía. Hay dos problemas que son para todos los argentinos igual: la economía y la inseguridad y en ese sentido Javier como yo en la provincia de Buenos Aires buscamos una respuesta”.

“Mirá lo que pasó estos días: La semana pasada nosotros en el Congreso bajamos el Impuesto a las Ganancias y nadie está celebrando esa noticia porque no saben para qué les va a alcanzar la plata dentro de una semana. No estamos hablando de empresas con problemas, estamos hablando de gente que no alcanza para comer, de chicos que se van a la cama sin comer”.

VTA: Cuando se habla de medidas radicalizadas se habla de la salud arancelada, la educación arancelada de tirar por la borda eso de donde hay una necesidad hay un derecho.

CP: “Nosotros no venimos ni a privatizar ni a cobrar ni la salud ni la educación ni la seguridad.”

“Cuando Kicillof dice ‘la derecha o los derechos’ ¿De qué derechos está hablando? porque lo que no hay es derecho a vivir seguro, no hay derecho a una salud digna, no hay derecho a la educación”.

“Nosotros ayer caminábamos por La Matanza, los chicos caminan 5 km para ir a una escuela que se cae a pedazos. Nosotros nos vamos a privatizar ninguna de esas tres áreas porque nos parecen áreas fundamentales del Estado. Nosotros venimos a recortar el gasto político. En estos momentos no podemos ni pensar en cortar, por ejemplo, los planes, sociales y Javier siempre lo ha sostenido, no venimos a cortar ningún plan social”.

“Lo que Javier dijo es que él mira un sistema de voucher. Por ahora no hay infraestructura para implementarlo en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos municipios que pueden ser modelos para hacer un programa piloto”.

“Ahora, lo que hay que entender, es que no es un plan para los primeros cuatro años de gobierno, y segundo, que el voucher no es privatizar la educación, significa que el Estado va a subsidiar directamente al alumno, o sea, que el padre va a poder elegir la escuela. Eso es lo que significa el voucher, que el subsidio es al revés: en vez de subsidiar a la educación se subsidia al individuo para que elija a qué escuela quiere ir dentro de las opciones que tenga en su ciudad”.

“Eso apunta a que las escuelas puedan competir y por supuesto mejorar la infraestructura. El Estado ha fracasado durante décadas. Miremos el estado de las escuelas públicas. Lo que ha hecho la política es empujar a la clase media a pagar una escuela privada, a la que no eligen ni siquiera por calidad sino para asegurarse que sus hijos tengan clase; y se ha abandonado al sistema público solamente a los sectores más vulnerables, entonces lo que plantea Javier es algo mucho más igualitario en educación: ¿Por qué una persona puede acceder a una educación distinta solamente por tener plata? ¿Por qué el que no tiene plata no puede acceder a lo mismo?”

Consultada por los resultados de las encuestas que no reflejaron lo sucedido en las PASO, y si tenían realizado un estudio propio dentro de La Libertad Avanza, la candidata a gobernadora indicó:

CP: “En la provincia de Buenos Aires a La Libertad Avanza los encuestadores decían que teníamos 12 puntos, 15 los más optimistas. Terminamos sacando 24. Yo camino la calle y lo que siento es muchísimo más apoyo porque muchos empezaron a escuchar a Javier”.

“Después de las PASO muchos dijeron Javier Milei se moderó. No, no se moderó dijo exactamente siempre lo mismo y tal vez comenzaron a prestarle más atención. Por eso lo que me preguntaste hace un ratito tiene justa razón, es lo que dicen de nosotros el resto de los espacios; que venimos a privatizar, ¡De ninguna manera, nunca ha dicho Javier Milei eso!”

“Dentro de su filosofía, él sabe que hay ciertas etapas. Habla de 35 años para volver a ser potencia, habla de una urgencia de dejar de emitir para darles los argentinos estabilidad económica, en eso ha sido radical”.

VTA: Milei hizo bandera para ir en contra de la casta política, una frase que prendió en la sociedad, sin embargo se lo vio asociado al sindicalismo, más precisamente a Barrionuevo que junto con otros sindicalistas, hace muchísimos años que forman parte de esa casta que Milei dice combatir ¿Cómo se explica?

CP: “Javier fue a dar una charla, lo invitó el Sindicato de Gastronómicos. No es una asociación ni nada parecido. Javier va a todos los lugares a donde lo invitan para difundir sus propuestas. Se dijo que era una cena para recaudar fondos. No fue ni cena ni recaudación, era una charla”

“Con respecto a los sindicalistas yo pienso igual que Javier: Ojala a futuro nos sentemos con sindicalistas distintos y no sindicalistas que están durante 30 años. La alternancia, para mí es lo más importante de la democracia”.

Ahora bien, dicho esto, cada vez los trabajadores son más informales, ni siquiera están sindicalizados porque no tienen ningún derecho. Los sindicalistas tienen que empezar a mirar para el costado y ojalá lo hagan, sean Moyano, Barrionuevo o quien sea. Baradel por ejemplo, lamentablemente hoy representa a la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires ,bueno, en definitiva, lo que nosotros queremos es sumar. También todos esos trabajadores que nadie los representa van a estar en nuestra mesa”.

Consultada por el caso del empleado de la legislatura que tenía en su poder 48 tarjetas de débito con las cuales había retirado dinero que se llevó hasta que por fin lo detectaron, Píparo indicó:

CP: “Me parece una vergüenza. La Legislatura una vez por año da este tipo de noticias. Ahora me parece más vergüenza como jueces desacreditaron absolutamente el procedimiento policial. La policía fue ese día, actuó por una denuncia de un ciudadano y resulta que anularon todo el procedimiento policial diciendo que no era válido. Bueno, yo lo que espero es una justicia independiente y espero que Casación revise esta anulación, porque ese es el mensaje que espera a toda la sociedad: una justicia independiente con fallos justos”.

“Cuando nosotros pedimos que la policía nos cuide, bueno la policía hace las cosas bien pero va la justicia y la desacreditan. Me parece que no es justo para la policía, ni para nosotros estar escuchando este tipo de noticias”.