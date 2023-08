Carlos Ávila: “Lejísimos estábamos de estar preocupados por contar nuestras ideas, lamento el mal uso que se hizo de esto”

Este viernes estaba previsto un debate entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, Carlos Ávila y Matías Fhurer en las instalaciones del Comité Enrique Betolaza y de cara a las PASO 2023.

En horas de la mañana Carlos Ávila, precandidato a intendente de Evolución Radical, viajó a la ciudad de La Plata para reunirse con el Rector de la universidad y gestionar carreras para Tres Arroyos, por lo cual no llegó a presentarse en la cita.

Vía Tres Arroyos se comunicó con Carlos Ávila quien expresó sus razones para no asistir y mencionó que se hizo un aprovechamiento político de su ausencia, que fue comunicada con la suficiente antelación a los organizadores para suspender la presentación, lo cual no sucedió.

Al respecto Carlos Ávila indicó:

“Desde que iniciamos la campaña tenemos un cronograma de actividades previsto. Para nosotros la educación es un punto fuerte a mejorar en Tres Arroyos. Anteayer (por el miércoles) nos confirmaron una reunión para el viernes con el presidente de la Universidad de La Plata, que habíamos solicitado”.

“Decidimos darle prioridad a esa actividad, no es fácil que el presidente de una universidad tan prestigiosa te reciba. Minutos antes de atendernos a nosotros, estuvo reunido con representantes de universidades del norte del país y de países limítrofes. Fue la oportunidad para crear puentes y una conexión a futuro para mejorar la educación de Tres Arroyos”.

“La cita estaba programada para las 4 de la tarde, salimos de la reunión a las 17:30 horas y llegue a mi casa alrededor de las 12 de la noche”.

“Estuvimos también en el Conteo Operativo de Emergencias Municipales (COEM) para replicarlo acá en Tres Arroyos. Es un lugar espectacular de muchísima tecnología donde se detectan al instante fenómenos naturales y de rápida respuesta. Se comprometieron a venir a Tres Arroyos, si nos va bien, para intentar replicar este comité de crisis acá en la ciudad”.

“Fue un viaje muy positivo y como dije al principio, nosotros venimos bregando dentro de nuestros ejes que la educación es prioridad.”

“Con respecto al debate, era más una presentación de ideas que un debate. Cada candidato elegía sus cinco ejes sobre los cuales exponer y comunicarlos a su gusto. Tenía tres minutos para desarrollarlos y existía la posibilidad de que hubiera preguntas del público, pero esas preguntas iban a evaluarse para saber si correspondían hacerlas o no”.

“Avisamos muy temprano que no íbamos a asistir y el viernes a las 9 y moneditas la presidente y la secretaria del partido (UCR) ya estaban hablando por todos los medios. Lo que buscaron haciendo el debate sin mi presencia fue dejarme expuesto, esas cosas están a la orden del día. Uno no es ingenuo, el uso o mal uso de esas formas están a la orden del día”.

“El mal uso de estas costumbres hay que erradicarlas. Aferrarse a esas cosas como si se tratase de un destrato de mi parte, no es lo de adecuado, más allá de que estemos en campaña y cada uno le quiera dar el uso que le da, yo no lo comparto”.

“Lejísimos estábamos de estar preocupados por contar nuestras ideas. No había nada de preocuparse, no había nada complicado. Si no estamos preparado para un debate, no estamos preparado para nada. Yo propongo volver a programarlo, hacer un debate, pero como hicimos en el 2021, con todos los candidatos, no solamente con dos”.