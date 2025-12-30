Bomberos de Chaves alertan por alto riesgo de incendios y solicitan responsabilidad ciudadana

Ante las altas temperaturas, la baja humedad y la presencia de vientos que favorecen la propagación del fuego, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Adolfo Gonzales Chaves, junto con Chaves Municipio, informaron que el nivel de riesgo de incendios rurales y de pastizales se encuentra en categoría “muy alto” y solicitaron a la comunidad reforzar las medidas de prevención.

Desde la institución remarcaron que, en este contexto climático, cualquier descuido puede derivar en un foco ígneo de rápida expansión, poniendo en peligro zonas rurales, maquinarias, viviendas, animales y personas.

Entre las recomendaciones principales, se solicita a la población:

- No encender fogones ni realizar quemas de basura o pasto.

- No arrojar colillas de cigarrillos.

- Evitar detenerse en rutas o caminos rurales sobre pastizales altos.

- No dejar residuos como botellas o latas en campos y zonas abiertas, ya que pueden actuar como lupa con el sol.

Asimismo, se recordó especialmente al sector agropecuario que se evite realizar tareas de cosecha cuando se registren combinaciones de temperatura superior a 30°, vientos mayores a 30 km/h y humedad por debajo del 30%, condiciones altamente propicias para la generación de incendios.

Las autoridades insistieron en la importancia de la responsabilidad individual y comunitaria, destacando que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar emergencias. En caso de detectar humo o fuego, se debe dar aviso de inmediato a Bomberos a los números 100 o 481225.

Finalmente, tanto Bomberos como el Municipio solicitaron a la comunidad difundir esta información, ya que el compromiso de cada vecino es fundamental para reducir riesgos y proteger la seguridad de todos.