Aumentan los incendios de pastizales y crece la preocupación: advertencias del jefe de Bomberos

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Maximiliano Llanos, informó que en las últimas semanas se multiplicaron los incendios de pastizales y los focos registrados en distintos sectores del distrito, especialmente en el basurero municipal.

Según explicó a Vía Tres Arroyos, el año “excepcionalmente lluvioso” generó un crecimiento desmedido del pasto en la periferia de la ciudad y en zonas rurales cercanas. “Hay mucho pasto alto en caminos de cintura, lotes lindantes a la ruta y en las quintas. Todavía está verde, pero en algún momento va a secarse y se volverá mucho más propenso al fuego”, detalló.

Complicaciones en el basural

Llanos confirmó que el cuartel acude “prácticamente todos los días” al predio del basural y, en varios casos, en reiteradas oportunidades dentro de la misma jornada. Indicó que en el lugar actúan personas que ingresan por cuenta propia para reciclar o buscar materiales, y que algunas quemas se originan por su accionar, aunque no todas.

La presencia de residuos inflamables, aerosoles y elementos cortantes hace que el trabajo en el lugar resulte peligroso tanto para el personal como para las unidades. “Debemos tener cuidado incluso al ingresar con los móviles, porque cualquier objeto puede dañar un neumático y eso implica un costo elevado”, señaló.

Prevención en los barrios

El jefe del cuartel pidió a los vecinos mantener los pastos cortos durante todo el año, especialmente en zonas cercanas a viviendas, galpones o garajes. Indicó que esto permite controlar rápidamente cualquier principio de incendio con una manguera y evita la propagación del fuego.

También recomendó evitar la quema de pastizales para limpieza o las quemas controladas. En caso de que alguien decida hacerla bajo su responsabilidad, solicitó avisar previamente al cuartel, realizarla sin viento y contar con agua disponible. Señaló que en varias oportunidades los bomberos se movilizaron hacia incendios que estaban siendo controlados por los propios vecinos, lo que genera un uso innecesario de recursos. “si quienes están realizando la quema controlada nos avisan de antemano, nosotros quedamos pendientes de su llamado por si la situación se les va de las manos”.

Rifa anual del cuartel

Llanos informó que continúa a la venta la rifa anual de Bomberos Voluntarios, con muy pocos números disponibles. Mantiene la misma modalidad del año anterior y su valor es de $100.000. Los interesados pueden adquirirla directamente en el cuartel o a través de miembros del cuerpo activo.