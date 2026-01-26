Vía Tres Arroyos / Policiales

Aprehendieron a un joven y secuestraron una moto con numeración suprimida

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera durante tareas preventivas. El hecho vuelve a exponer el grave problema de robos y comercialización ilegal de motocicletas en Tres Arroyos.

Redacción Vía Tres Arroyos
26 de enero de 2026,

26 de enero de 2026,

En la tarde de la víspera, alrededor de las 15:30 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos, Comisaría Primera, a cargo del comisario Cristian Daniel Tedini, llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 25 años y el secuestro de un motovehículo.

El operativo se concretó mientras los efectivos realizaban tareas preventivas en la intersección de avenida Güemes y calle León, donde identificaron al conductor de una motocicleta marca Mondial 110 cc, color gris. Al verificar el rodado, se constató que presentaba los números de chasis y motor totalmente suprimidos.

Por este motivo, el conductor quedó aprehendido por infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial N°17 del Departamento Judicial local, a cargo del doctor Iván Lopazzo.

Este tipo de procedimientos vuelve a poner en evidencia una problemática persistente en la ciudad, vinculada al robo de motocicletas y su posterior comercialización ilegal, una modalidad delictiva que genera reiteradas intervenciones policiales y preocupación entre los vecinos.

