Aprehendieron a un joven y secuestraron una moto con numeración suprimida

En la tarde de la víspera, alrededor de las 15:30 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos, Comisaría Primera, a cargo del comisario Cristian Daniel Tedini, llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 25 años y el secuestro de un motovehículo.

El operativo se concretó mientras los efectivos realizaban tareas preventivas en la intersección de avenida Güemes y calle León, donde identificaron al conductor de una motocicleta marca Mondial 110 cc, color gris. Al verificar el rodado, se constató que presentaba los números de chasis y motor totalmente suprimidos.

Por este motivo, el conductor quedó aprehendido por infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial N°17 del Departamento Judicial local, a cargo del doctor Iván Lopazzo.

Este tipo de procedimientos vuelve a poner en evidencia una problemática persistente en la ciudad, vinculada al robo de motocicletas y su posterior comercialización ilegal, una modalidad delictiva que genera reiteradas intervenciones policiales y preocupación entre los vecinos.