Este martes a las 23:45 horas, en calle Talcahuano Nro. 900, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 35 años, quien momentos previos y a raíz de una discusión con su pareja de 33 años, comenzó a dañar bienes del hogar, como asi también el celular de su pareja.

Como es costumbre se activaron los protocolos el caso, siendo la víctima trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

Aprehendido por violencia de género

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaria Primera a los fines de cumplimentar recaudos legales.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por el delito de Daño e Infracción a la ley 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.