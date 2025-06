Agenda Cultural del fin de semana para Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural de Tres Arroyos para los días 27, 28 y 29 de junio.

Teatro Municipal - avenida Moreno 645

Viernes 27: Etapa Final de las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses 2025: Tango juveniles; Tango adultos.mayores, folklore Sub 15, folklore Sub 18, Stand Up, Teatro, Freestyle Sub 15, Freestyle Sub 18, Solista vocal adultos mayores, Solista vocal sub 18, Solista vocal sub 15, Conjunto de cumbia, Música rock - Premiación - desde las 13 horas -entrada libre y gratuita.

----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín 323

Viernes 27: Ciclo de Cine Francés “Moliere” - 19:30 horas.

----------

Plaza Vasca - Chile y Costa Rica

sábado 28: Hoguera de San Juan - baile y gastronomía - 19 horas.

----------

Sociedad Italiana - Avenida Moreno 137

Viernes 27: Cinema con Aperitivo “In questo mondo di ladri” - 20:30 horas- Entrada $6000

----------

Centro Cultural La Estación - Avenida Ituzaingó 320

Sábado 28: Teatro de Títeres Burbujas “El ratoncito Pérez...espera a Pérez” - 16 horas - Entradas a la venta en el CCE de 08 a 22 horas.

----------

Cresta - Maipú 270

Domingo 29: 9º Congreso de Yoga y Meditación del sur de la Provincia de Buenos Aires - Desde las 15 horas - Gratuito y solidario (se solicita un alimento no perecedero)

----------

Biblioteca José Ingenieros - Bolivar 132

Sábado 28: 2X1: Tornado Dulce, canciones y poesía de Gabo Ferro - Dinamita, Unipersonal de Francisca Rosso - 21 Horas - Entrada a la gorra.

----------

Centro Cultural La Casona - avenida Rivadavia 641

Sábado 28: Giros Milonga con Marina Martínez y Santiago Betanzo - 19 horas: Seminario - 22 horas: Milonga

----------

Sociedad Libanesa - Avenida Rivadavia 558

Domingo 29: Gran Bingo Familiar - Merienda, Juegos, Sorteos - 16 horas.

----------