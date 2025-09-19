Agenda Cultural de Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural para los días 19,20 y 21 de septiembre.
Patio Cervecero - avenida Ituzaingó 320
Sábado 20: Festejos de la primavera - Gastronomía y DJ en vivo - de 18 a 02 horas.
Parque Cabañas
Domingo 21: Feria de emprendedores y espectáculos artísticos: Detonados, Cata Ruiz, Luciana Quiroga, Compañía Había Una Vez, Buena Vibra - desde las 10 horas.
Museo Mulazzi - avenida San Martín 323
Viernes 19: inauguración de la exposición de pintura contemporánea que realizarán los alumnos del Taller de la artista local, Beatriz Pedersen - 20 horas - Entrada libre y gratuita.
La Casona - avenida Rivadavia 641
Viernes 19: Noche de Nostalgia - Baile y cantina - 21 horas.
