Agenda Cultural de Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural para los días 19,20 y 21 de septiembre.

Patio Cervecero - avenida Ituzaingó 320

Sábado 20: Festejos de la primavera - Gastronomía y DJ en vivo - de 18 a 02 horas.

----------

Parque Cabañas

Domingo 21: Feria de emprendedores y espectáculos artísticos: Detonados, Cata Ruiz, Luciana Quiroga, Compañía Había Una Vez, Buena Vibra - desde las 10 horas.

-----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín 323

Viernes 19: inauguración de la exposición de pintura contemporánea que realizarán los alumnos del Taller de la artista local, Beatriz Pedersen - 20 horas - Entrada libre y gratuita.

-----------

La Casona - avenida Rivadavia 641

Viernes 19: Noche de Nostalgia - Baile y cantina - 21 horas.

----------