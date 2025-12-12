Vía Tres Arroyos / Agenda Cultural

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Todas las actividades programadas para los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

12 de diciembre de 2025,

Agenda Cultural Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural de Tres Arroyos para los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Viernes 12: Jazz Vocal: Barrientos, Ochoa, Mazza, Liva, Angeloni, Insúa, Troiano - 21 horas.

Sábado 13: La Peña del Danés - Música, Baile Cantina - 21 horas -Entradas anticipadas $ 8.000.

-----------

Centro Cultural La Casona - avenida Rivadavia 641

Sábado 13: 4ta edición de El Barcito Cultural - Sara Hebe, La Facto, Arona Mora, Lunatikas, DJ Diego Indie, Enzo Acosta+Batuque Afro - 21 horas - entradas anticipadas a la venta.

----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín 232

Viernes 12: Entrega de premios Salón Profesor Rodrigo - 20 horas - Sala Mayor.

----------

Plaza España

Viernes 12: Milonga organizada por Pasión de Arrabál por el Día Nacional del Tango, con bailarines y artistas invitados - 20 horas - entrada libre y gratuita.

