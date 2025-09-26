Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural para el fin de semana correspondiente a los días 26, 27 y 28 de septiembre.

Biblioteca Sarmiento - Avenida Moreno 334

Sábado 27: Teatro “Andar sin pensamiento” - Gerardo Christensen - Diego Wilgenhoff - Marifé Martínez Canel -21 horas.

----------

Betolaza del 100 al 200

Domingo 28: Betolaza Emprende - Espectáculos, entretenimiento, desfile de modas -de 14 a 19 horas -gratuito.

----------

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Viernes 26: Maratón de lectura Fundación Leer- 18 a 20 horas.

Viernes 26: Jazz con Nestor Crespo: acompañado por destacados músicos: Troiano, Angeloni, Subranni y Acosta - 22 horas.

Sábado 27: Show Acústico de Luis Pintos - 20:30 horas.

----------

Mubata - avenida Moreno 232

Viernes 26: Exposición Anual de Cursos del Centro de Formación Laboral Nº 401 - 18 a 21 horas.

Sábado 27: Muestra filosófica sobre el olvida- Muestra, música, lectura - 19 horas.

----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín 323

Viernes 26: Taller y narración de cuentos “Mucho Bicho” de Al sol como la cigarra - de 17 a 18 horas -entrada libre y gratuita.

----------

Centro Cultural La Casona - avenida Rivadavia 641

Viernes 26: Show de Danzas Árabes “Alif. La danza del amor” de la Dance Estudio Jannan - 19: 30 horas.

Sábado 27: IV Taller de Percusión y de Bombo Legüero - 20 horas - Anticipadas: $6000 al 221-6129358 - en puerta: $8000.

Domingo 28: Teatro “Los susurros de Wayra”, de la compañia RecoopArte Cooperativa de trabajo Artístico de Tandil -16 horas.

----------

Sociedad Libanesa - avenida Rivadavia 558

Sábado 27 y domingo 28: Evento Cultural: talleres sobre aromas y sabores, idioma árabe básico, memoria familiar y charlas sobre la flora y fauna del Líbano, danza tradicional Dabka - entrada libre y gratuita.