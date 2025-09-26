Vía Tres Arroyos / Agenda Cultural

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Todas las actividades previstas para los días 26, 27 y 28 de septiembre.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

26 de septiembre de 2025,

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana
Agenda Cultural Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural para el fin de semana correspondiente a los días 26, 27 y 28 de septiembre.

Biblioteca Sarmiento - Avenida Moreno 334

Sábado 27: Teatro “Andar sin pensamiento” - Gerardo Christensen - Diego Wilgenhoff - Marifé Martínez Canel -21 horas.

----------

Betolaza del 100 al 200

Domingo 28: Betolaza Emprende - Espectáculos, entretenimiento, desfile de modas -de 14 a 19 horas -gratuito.

----------

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Viernes 26: Maratón de lectura Fundación Leer- 18 a 20 horas.

Viernes 26: Jazz con Nestor Crespo: acompañado por destacados músicos: Troiano, Angeloni, Subranni y Acosta - 22 horas.

Sábado 27: Show Acústico de Luis Pintos - 20:30 horas.

----------

Mubata - avenida Moreno 232

Viernes 26: Exposición Anual de Cursos del Centro de Formación Laboral Nº 401 - 18 a 21 horas.

Sábado 27: Muestra filosófica sobre el olvida- Muestra, música, lectura - 19 horas.

----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín 323

Viernes 26: Taller y narración de cuentos “Mucho Bicho” de Al sol como la cigarra - de 17 a 18 horas -entrada libre y gratuita.

----------

Centro Cultural La Casona - avenida Rivadavia 641

Viernes 26: Show de Danzas Árabes “Alif. La danza del amor” de la Dance Estudio Jannan - 19: 30 horas.

Sábado 27: IV Taller de Percusión y de Bombo Legüero - 20 horas - Anticipadas: $6000 al 221-6129358 - en puerta: $8000.

Domingo 28: Teatro “Los susurros de Wayra”, de la compañia RecoopArte Cooperativa de trabajo Artístico de Tandil -16 horas.

----------

Sociedad Libanesa - avenida Rivadavia 558

Sábado 27 y domingo 28: Evento Cultural: talleres sobre aromas y sabores, idioma árabe básico, memoria familiar y charlas sobre la flora y fauna del Líbano, danza tradicional Dabka - entrada libre y gratuita.

Temas Relacionados

MÁS DE Agenda Cultural
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS