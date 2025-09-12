Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del fin de semana correspondiente a los días 12, 13 y 14 de septiembre:
EX COLEGIO NACIONAL – PASAJE DAMENO 50
Sábado 13: “Feria del Nacio” – Más de 25 emprendedores – desde las 10 horas.
----------
CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN – AVENIDA ITUZAINGÓ 320
Sábado 13: Tresa Rock – artistas varios – cierre con Black Paradox y su tributo a Ozzy – desde las 20 horas – entradas anticipadas: $ 8.000.
Domingo 14: Taller Creación, Cuerpo, Canción con Sofía Caporale y Camila Eleno – de 15 a 18 horas.
Domingo 14: La Peñita folklórica y musiquera: 19 horas: Taller de Bombo Legüero con inscripción previa y entrada de un alimento no perecedero – 20 horas Peña – artistas varios – entrada: alimento no perecedero.
-----------
SAN FRANCISCO DE BELLOCQ – PREDIO EXTERMINAL
Sábado 13: Fiesta del Turismo Rural – desde las 09 horas – espectáculos, artesanos y gastronomía – Entrada libre y gratuita.
Domingo 14: Fiesta del Turismo Rural – desde las 09 horas – espectáculos, artesanos y gastronomía – Entrada libre y gratuita.
----------
MUSEO DE BELLAS ARTES –AVENIDA MORENO 232
Sábado 13: Taller de Sahumadores de cerámica - materiales incluidos – 19 horas – se requiere inscripción al 2983- 585932.
-----------
MUSEO MULAZZI – AVENIDA SAN MARTÍN 323
Viernes 12: Muestra “Ecos de mi tierra natal” – sala Jaka- entrada libre y gratuita – de 07 a 14 horas.
-----------
SOCIEDAD RURAL DE TRES ARROYOS – RUTA 3 Y 228
Viernes 12: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 12 horas – cronograma completo para los tres días HACIENDO CLIC ACÁ
Sábado 13: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 10 horas.
Domingo 14: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 10 horas.
-----------
BIBLIOTECA SARMIENTO – AVENIDA MORENO 334
Sábado 13: Mercado de Pulgas: Ropa, espejos, colchones, radio y mucho más – Horarios: de 10:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas.