Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Agenda Cultural

Todas las actividades para los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Gabriel Sode
12 de septiembre de 2025,

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del fin de semana correspondiente a los días 12, 13 y 14 de septiembre:

EX COLEGIO NACIONAL – PASAJE DAMENO 50

Sábado 13: “Feria del Nacio” – Más de 25 emprendedores – desde las 10 horas.

----------

CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN – AVENIDA ITUZAINGÓ 320

Sábado 13: Tresa Rock – artistas varios – cierre con Black Paradox y su tributo a Ozzy – desde las 20 horas – entradas anticipadas: $ 8.000.

Domingo 14: Taller Creación, Cuerpo, Canción con Sofía Caporale y Camila Eleno – de 15 a 18 horas.

Domingo 14: La Peñita folklórica y musiquera: 19 horas: Taller de Bombo Legüero con inscripción previa y entrada de un alimento no perecedero – 20 horas Peña – artistas varios – entrada: alimento no perecedero.

-----------

SAN FRANCISCO DE BELLOCQ – PREDIO EXTERMINAL

Sábado 13: Fiesta del Turismo Rural – desde las 09 horas – espectáculos, artesanos y gastronomía – Entrada libre y gratuita.

Domingo 14: Fiesta del Turismo Rural – desde las 09 horas – espectáculos, artesanos y gastronomía – Entrada libre y gratuita.

----------

MUSEO DE BELLAS ARTES –AVENIDA MORENO 232

Sábado 13: Taller de Sahumadores de cerámica - materiales incluidos – 19 horas – se requiere inscripción al 2983- 585932.

-----------

MUSEO MULAZZI – AVENIDA SAN MARTÍN 323

Viernes 12: Muestra “Ecos de mi tierra natal” – sala Jaka- entrada libre y gratuita – de 07 a 14 horas.

-----------

SOCIEDAD RURAL DE TRES ARROYOS – RUTA 3 Y 228

Viernes 12: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 12 horas – cronograma completo para los tres días HACIENDO CLIC ACÁ

Sábado 13: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 10 horas.

Domingo 14: 168º Exposición Rural – stand –exposiciones- artistas varios – desde las 10 horas.

-----------

BIBLIOTECA SARMIENTO – AVENIDA MORENO 334

Sábado 13: Mercado de Pulgas: Ropa, espejos, colchones, radio y mucho más – Horarios: de 10:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas.

