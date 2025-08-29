Vía Tres Arroyos / Agenda Cultural

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Todas las actividades para los días 29, 30 y 31 de agosto.

29 de agosto de 2025,

Agenda Cultural Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del Fin de Semana para los días 29,30 y 31 de agosto.

Centro Cultural La Casona - avenida Rivadavia 641

Sábado 30: Homenaje a Spinetta Jade - AndrésQuere (voz y guitarra);Alex Villalba(teclados);Pato Rivolta(bajo);Facundo Abraham(guitarra);Santino Urrutia(batería) yBelén Altamiranocomo cantante invitada - 22:30 horas.

Domingo 31: Grupo Vocal Nuevo Tempo “Show para las infancias. Cuentos y canciones” - 18:30 horas.

9 de Julio del 0 al 100

Sábado 30: “Emprende en el mes de las infancias” - actividades recreativas, culturales y espectáculos - de 14 a 18 horas.

Centro Cultural La Estación - Avenida Ituzaingó 320

Viernes 29: Ciclo de Cine Francés de la Alianza Francesa - “les Invisibles” - 19:30 horas.

