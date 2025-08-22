Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del fin de semana con todas las actividades programadas.
Matheu e Ituzaingó
Domingo 24: Festival del día del niño - Espectáculos, juegos, artistas en vivo y actividades para toda la familia - Desde las 14 horas.
----------
Plaza San Martín - plazoleta Pueblos Originarios
Sábado 23: Ceremonia de la Pachamama - 11 horas
----------
Cresta- Maipú 270
Viernes 22: Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra: aportes del psicoanálisis para la escuela de hoy” - dirigida a la comunidad educativa, profesionales de la salud y público en general -17.30 horas.
----------
Parroquia Nuestra Señora del Luján - Colón 1010
Domingo 24: Jubileo de niños -10:30 horas - Procesión a las 14 horas - Misa a las 15 horas.
----------
Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320
Sábado 23: Consejo consultivo Municipal de personas mayores - de 10 a 15 horas.
Sábado 23: Ciclo de Jazz - Troiano, Subranni, Angeloni y Acosta - 21 horas - Entradas: $ 8.000.
----------
Museo Mulazzi - Avenida San Martín 323
Sábado 23: Show de Duos - Artistas en escena - bandas en vivo - 20 horas - Entradas a la venta al WhatsApp: 2983 - 389912, valor de $10.000.
----------
Alianza Francesa - Betolaza 133
Viernes 22: Ciclo de Filósofos Franceses: Simone de Beauvoir - 19 horas - Entrada $10.000
----------
Sociedad Libanesa - Avenida Rivadavia 558
Domingo 24: Gran Bingo Familiar - 16 horas.
----------
Club Español - Hipólito Yrigoyen 468
Sábado 23: Jornada de Asesoramiento sobre la Ley de Memoria Democrática - 10 horas.
----------
Centro Cultural La Casona -Avenida Rivadavia 641
Viernes 22: Sing and Dance - Artistas en vivo - 19 horas- Entradas: anticipadas $4.000; en puerta: $5.000
Sábado 23: Milonga Giros- 19 horas Seminario de Danza - 21 horas Milonga - Entradas Seminario $ 6.000; Milonga $ 6.000; Full Pass $ 10.000
-----------
Biblioteca Sarmiento - avenida Moreno 334
Sábado 23: Mercado de Pulgas - de 10 a 12 horas y de 15 a 19 horas.