Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del fin de semana con todas las actividades programadas.

Matheu e Ituzaingó

Domingo 24: Festival del día del niño - Espectáculos, juegos, artistas en vivo y actividades para toda la familia - Desde las 14 horas.

----------

Plaza San Martín - plazoleta Pueblos Originarios

Sábado 23: Ceremonia de la Pachamama - 11 horas

----------

Cresta- Maipú 270

Viernes 22: Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra: aportes del psicoanálisis para la escuela de hoy” - dirigida a la comunidad educativa, profesionales de la salud y público en general -17.30 horas.

----------

Parroquia Nuestra Señora del Luján - Colón 1010

Domingo 24: Jubileo de niños -10:30 horas - Procesión a las 14 horas - Misa a las 15 horas.

----------

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Sábado 23: Consejo consultivo Municipal de personas mayores - de 10 a 15 horas.

Sábado 23: Ciclo de Jazz - Troiano, Subranni, Angeloni y Acosta - 21 horas - Entradas: $ 8.000.

----------

Museo Mulazzi - Avenida San Martín 323

Sábado 23: Show de Duos - Artistas en escena - bandas en vivo - 20 horas - Entradas a la venta al WhatsApp: 2983 - 389912, valor de $10.000.

----------

Alianza Francesa - Betolaza 133

Viernes 22: Ciclo de Filósofos Franceses: Simone de Beauvoir - 19 horas - Entrada $10.000

----------

Sociedad Libanesa - Avenida Rivadavia 558

Domingo 24: Gran Bingo Familiar - 16 horas.

----------

Club Español - Hipólito Yrigoyen 468

Sábado 23: Jornada de Asesoramiento sobre la Ley de Memoria Democrática - 10 horas.

----------

Centro Cultural La Casona -Avenida Rivadavia 641

Viernes 22: Sing and Dance - Artistas en vivo - 19 horas- Entradas: anticipadas $4.000; en puerta: $5.000

Sábado 23: Milonga Giros- 19 horas Seminario de Danza - 21 horas Milonga - Entradas Seminario $ 6.000; Milonga $ 6.000; Full Pass $ 10.000

-----------

Biblioteca Sarmiento - avenida Moreno 334

Sábado 23: Mercado de Pulgas - de 10 a 12 horas y de 15 a 19 horas.