Adolfo Gonzales Chaves, entre los municipios más transparentes de la Provincia de Buenos Aires

Quedó incluido en la categoría de “Cumplimiento Estricto” del Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP).

27 de diciembre de 2025,

Adolfo Gonzales Chaves se ubicó dentro del grupo de municipios con mayor nivel de transparencia en la Provincia de Buenos Aires, al alcanzar el puntaje ideal (100 puntos) y quedar incluido en la categoría de “Cumplimiento Estricto” del Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), filial Provincia de Buenos Aires, correspondiente a noviembre de 2025.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 8 de noviembre de 2025, evaluó la disponibilidad, accesibilidad y claridad de la información publicada en los sitios web oficiales, poniendo el foco en prácticas de Gobierno Abierto: que los datos estén a la vista, ordenados y al alcance de cualquier vecino o vecina.

Según el informe, 63 municipios alcanzaron el máximo puntaje, lo que representa cerca del 47% del total de distritos bonaerenses evaluados. En ese grupo de mejor desempeño se encuentra Adolfo Gonzales Chaves, consolidando un perfil de gestión basado en la transparencia activa y la apertura al vecino.

Desde Chaves Municipio se destacó que esta política no se limita a cumplir requisitos formales: implica sostener una gestión donde la comunidad pueda conocer en qué se invierten los recursos, acceder a información pública de forma simple y ejercer un seguimiento ciudadano real sobre la administración municipal.

Con esta calificación, Adolfo Gonzales Chaves ratifica su compromiso con una gestión clara, abierta y cercana, donde la información pública se comparte como corresponde: de cara a la comunidad.

