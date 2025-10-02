Vía Tres Arroyos / Educación

Acto de Colación del Primer Programa Federal de Capacitación en Agronegocios

Será el viernes 3 de octubre en la sede de YPF Agro, Ruta Nacional N.º 3, Tres Arroyos.

2 de octubre de 2025

Acto de Colación del Primer Programa Federal de Capacitación en Agronegocios
El próximo vienes 3 de octubre se llevará a cabo el acto de colación de los alumnos del Primer Programa Federal de Capacitación en Agronegocios (PDA), que se llevará a a las 12 horas en la sede de YPF Agro, Ruta Nacional N.º 3, Tres Arroyos.

Este evento está organizado conjuntamente por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos (EATA).

El acto contará con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas:

• Sr. Carlos Odriozola, Secretario de la SRA.

• Sra. Inés Pereda, Directora y Presidenta de la Fundación EATA.

• Dr. Marcelo Paladino, exdecano de la Universidad Austral.

Se trata de un acontecimiento de relevancia para nuestra región, al ser el primer programa con carácter federal de formación en agronegocios, que busca fortalecer el desarrollo y la capacitación de los actores del sector agroindustrial.

