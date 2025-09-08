3º Festival “La previa de la previa” se realizará este martes

En el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera, el servicio de Salud Sexual del Centro Municipal de Salud invita todos los jóvenes a participar del 3° Festival “La Previa de la Previa”, una jornada para disfrutar, jugar y aprender a cuidarnos.

Durante el evento habrá:

- Espacios de cuidado y autocuidado sobre salud sexual integral, consumo y vínculos sexo-afectivos.

- Juegos y actividades recreativas para celebrar juntos.

- Stands informativos.

La cita es el martes 9 de septiembre de 9 a 15 horas en el Polideportivo Municipal.

Una propuesta pensada para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera de manera saludable, aprendiendo y compartiendo en comunidad.