Vía Tres Arroyos / Día de la Primavera

3º Festival “La previa de la previa” se realizará este martes

En el Polideportivo Municipal y en el marco del Día del Estudiante.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

8 de septiembre de 2025,

3º Festival “La previa de la previa” se realizará este martes
imagen ilustrativa (La Voz / Archivo).

En el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera, el servicio de Salud Sexual del Centro Municipal de Salud invita todos los jóvenes a participar del 3° Festival “La Previa de la Previa”, una jornada para disfrutar, jugar y aprender a cuidarnos.

Durante el evento habrá:

- Espacios de cuidado y autocuidado sobre salud sexual integral, consumo y vínculos sexo-afectivos.

- Juegos y actividades recreativas para celebrar juntos.

- Stands informativos.

La cita es el martes 9 de septiembre de 9 a 15 horas en el Polideportivo Municipal.

Una propuesta pensada para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera de manera saludable, aprendiendo y compartiendo en comunidad.

3º Festival “La previa de la previa” se realizará este martes
3º Festival “La previa de la previa” se realizará este martes

Temas Relacionados

MÁS DE Día de la Primavera
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS