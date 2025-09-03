13ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Este jueves 4 de septiembre sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y en esta nota te presentamos el Orden del Día.
SESION ORDINARIA
DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11.00 Hs
O R D E N D E L D I A :
1.- Aprobación de Acta Nº 1037.-
DESPACHOS COMISION DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
2.- Comisión de Turismo, Cultura y Deportes: Eleva Proyecto de Ordenanza reglamentando el funcionamiento de las escuelas de surf y bodyboard en el Brio. de Claromecó.
3.- Comisión de Turismo, Cultura y Deportes: Eleva Proyecto de Ordenanza modificando art. 4°, Inc. 5° de la Ordenanza N° 7295/2019.
DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACIÓN Y ACUERDOS
4.- Secretario de Desarrollo Social: Solicita inclusión en el patrimonio un televisor para utilizar como herramienta, para implementar en el trabajo del Equipo Técnico del Programa.
5.- Carlos Paulino Ávila: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque Juntos por el Cambio.-
ASUNTOS ENTRADOS
6.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Director Asociado del Centro de Salud, para que informe a este Honorable Cuerpo sobre requerimientos solicitados desde los CAPS del Distrito.-
7.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal, a fin de solicitar que se concrete un nuevo llamado a licitación, para la realización de nuevos pozos de agua en Tres Arroyos.-
8.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Sría. de Planeamiento Urbano, para dar respuesta a vecinos respecto de la obra de cordón cuneta en la ciudad y localidades.-
9.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, para que se haga cargo de la tramitación de asuntos que siguen en la Comisión de Obras Públicas y Seguridad sin respuestas.-
10.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a Sr. Intendente Municipal, para que se cumpla con las ordenanzas vigentes aprobadas por este Cuerpo Legislativo.-
11.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitren los medios necesarios para el relleno y tapado de la cava ubicada en Avda. Belgrano al 2.200.-
12.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, informe a este Honorable Cuerpo la rendición del mes de Agosto 2025 y monto recibido del Fondo de Financiamiento Educativo.-
13.- Expedientes girados al Archivo:
340277/2025 Comunidad Capilla San Isidro Labrador de Micaela Cascallares Solicitan aprobación nombramiento plazoleta “Ceferino Namuncurá” ubicada en la localidad de Cascallares
342423/2025 Olivera Gustavo Oscar: Solicita excepción para construir sobre vereda
342719/2025 Marina E. Villanueva: Solicita se decrete una excepción al art. 4º de la Ord. 5431/2005, para disponer del subsuelo en Colon nº216, donde funcionó un salón para fiestas.