13ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Este jueves 4 de septiembre sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y en esta nota te presentamos el Orden del Día.

SESION ORDINARIA

DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11.00 Hs

O R D E N D E L D I A :

1.- Aprobación de Acta Nº 1037.-

DESPACHOS COMISION DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

2.- Comisión de Turismo, Cultura y Deportes: Eleva Proyecto de Ordenanza reglamentando el funcionamiento de las escuelas de surf y bodyboard en el Brio. de Claromecó.

3.- Comisión de Turismo, Cultura y Deportes: Eleva Proyecto de Ordenanza modificando art. 4°, Inc. 5° de la Ordenanza N° 7295/2019.

DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACIÓN Y ACUERDOS

4.- Secretario de Desarrollo Social: Solicita inclusión en el patrimonio un televisor para utilizar como herramienta, para implementar en el trabajo del Equipo Técnico del Programa.

5.- Carlos Paulino Ávila: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque Juntos por el Cambio.-

ASUNTOS ENTRADOS

6.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Director Asociado del Centro de Salud, para que informe a este Honorable Cuerpo sobre requerimientos solicitados desde los CAPS del Distrito.-

7.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal, a fin de solicitar que se concrete un nuevo llamado a licitación, para la realización de nuevos pozos de agua en Tres Arroyos.-

8.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Sría. de Planeamiento Urbano, para dar respuesta a vecinos respecto de la obra de cordón cuneta en la ciudad y localidades.-

9.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, para que se haga cargo de la tramitación de asuntos que siguen en la Comisión de Obras Públicas y Seguridad sin respuestas.-

10.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose a Sr. Intendente Municipal, para que se cumpla con las ordenanzas vigentes aprobadas por este Cuerpo Legislativo.-

11.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitren los medios necesarios para el relleno y tapado de la cava ubicada en Avda. Belgrano al 2.200.-

12.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, informe a este Honorable Cuerpo la rendición del mes de Agosto 2025 y monto recibido del Fondo de Financiamiento Educativo.-

13.- Expedientes girados al Archivo:

340277/2025 Comunidad Capilla San Isidro Labrador de Micaela Cascallares Solicitan aprobación nombramiento plazoleta “Ceferino Namuncurá” ubicada en la localidad de Cascallares

342423/2025 Olivera Gustavo Oscar: Solicita excepción para construir sobre vereda

342719/2025 Marina E. Villanueva: Solicita se decrete una excepción al art. 4º de la Ord. 5431/2005, para disponer del subsuelo en Colon nº216, donde funcionó un salón para fiestas.