La razón de SpaceX para cancelar el lanzamiento de Starship, la nave espacial más grande jamás construida por la humanidad

La empresa aeroespacial de Elon Musk, conocida como SpaceX tenía previsto para este lunes el lanzamiento de Starship, la nave espacial más grande jamás construida por la humanidad. Sin embargo, el magnate anunció que el vuelo había sido cancelado.

“El lanzamiento de Starship no se realizará hoy”, dijo Musk luego de que el lanzamiento había sido confirmado con el visto bueno por la FAA, quien es la máxima autoridad de aeronáutica en Estados Unidos.

A pesar que el despegue de la nave había sido pautado para este lunes, en medio de la cuenta regresiva los presentadores se retiraron de la pantalla de la transmisión y apareció el logo de SpaceX.

Según las declaraciones del ingeniero de integración principal de SpaceX, John Insprucker, tuvo que detenerse el lanzamiento por “un problema de presurización”.

Si bien en ese instante se habló de un “retraso”, fue Elon Musk quien horas después confirmó que no se concretaría el despegue de la nave luminosa, que en el futuro prevé llevar cargas útiles y astronautas a la Luna y a Marte.

El lanzamiento de Starship de SpaceX capturó la atención a nivel internacional. Foto: REUTERS

De acuerdo a la agenda pautada tras el anuncio, el lanzamiento se pospondrá tan solo 48 horas. El próximo miércoles 19 de abril las actividades de SpaceX serán parte de la atención mundial nuevamente.

Siete datos sobre Starship de Elon Musk

La nave puede llevar hasta 150.000 kilogramos de carga. Es impulsada por el propulsor Super Heavy. Sus piezas están diseñadas para ser reutilizadas. La iniciativa ya había sufrido retrasos en 2022 cuando la FAA señaló que alrededor de la base de SpaceX se registró impacto ambiental. Durante los primeros lanzamientos de prueba ocurrieron explosiones. Cada lanzamiento tiene un presupuesto cercano a los 2.000 millones de dólares. El plan de lanzamiento dirige al Super Heavy hacia el Golfo de México, mientras que Starship hará su viaje hacia la órbita, para aterrizar de regreso en forma vertical en el Océano Pacífico.

El primer vuelo de Starship y Super Heavy

La empresa SpaceX informó que esta será la primera prueba con dos secciones juntas, refiriéndose al lanzamiento de la nave y el propulsor, sin pasajeros ni cargas a bordo.

En un comunicado previo al lanzamiento, la FAA comunicó que para el primer vuelo del Starship y Super Heavy se “espera que aterrice intacto”, pero también es probable un evento explosivo cuando impacte contra la superficie del Océano Pacífico Norte.

Habían condiciones climáticas en Texas en la previa al lanzamiento. Foto: CapturaSpaceX

Por su parte, Elon Musk había prometido “diversión” por el despegue. “No digo que llegará a la órbita, pero garantizo emoción. No será aburrido. (…) Creo que tiene, no sé, con suerte, un 50% de posibilidades de llegar a la órbita”, puntualizó en una conferencia de prensa en marzo.