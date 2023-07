Inseguridad en Tandil: un profesor sufrió el robo de su moto en manos de un exalumno

En Tandil, un profesor de una escuela situada en la zona de Cerro Leones fue víctima del robo de su moto, que había dejado estacionada en las cercanías del establecimiento. Mediante testimonios de testigos, el damnificado logró obtener información que llevó al hallazgo de su vehículo en el barrio La Movediza.

Sin embargo, su alegría se desvaneció al darse cuenta de que el responsable del robo en Tandil estuvo en manos de un antiguo alumno suyo que había cursado en el colegio durante sexto año. Con la certeza de haber ubicado su moto, el profesor acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia, pero lamentablemente se encontró con la negativa de tomarla.

No obstante, no se rindió y acudió a la policía, insistiendo durante varios días hasta que finalmente se ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, en Tandil. Lamentablemente, el operativo estuvo marcado por diversas irregularidades, lo que resultó en la no recuperación del rodado.

A pesar de los obstáculos, el docente no ha abandonado su lucha por recuperar su moto. La situación de inseguridad en Tandil es motivo de preocupación para la población, ya que se estima que hasta tres motos son robadas diariamente en la ciudad. En los últimos años, los índices de inseguridad han experimentado un preocupante aumento.

La comunidad espera que las autoridades tomen medidas efectivas para combatir esta problemática y brindar seguridad a los ciudadanos, en especial a aquellos que, como este profesor, han sido víctimas de robos que implican a personas cercanas, como en este caso, un exalumno del mismo colegio.