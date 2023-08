Elecciones 2023 en Tandil: cuál es la propuesta de Gonzalo Santamarina para emprendedores

Gonzalo Santamarina, precandidato a intendente por el acuerdo entre Acción tandilense y La Libertad Avanza, apuntó sobre la necesidad de apoyar a las PyMES y los emprendedores como la mejor estrategia para recuperar la cultura del trabajo.

Santamarina declaró: “Tandil necesita seguir diversificando y potenciando su matriz productiva. Llegó la hora de potenciar a los que emprenden y generan trabajo y valor agregado. Si es que de verdad queremos salir adelante, nuestro país y Tandil necesitan indefectiblemente apoyar a las PyMES, sacarles la soga del cuello, porque al generar el 70% del empleo formal y debido a su capilaridad en el territorio son las mejores aliadas para recuperar la cultura del trabajo y brindar, a su vez, oportunidades a los tandilenses”

La propuesta para Tandil, al ser consultado acerca de cómo lo llevaría a cabo si fuera Intendente, advirtió: “Hay muchas batallas que se juegan en el ámbito de Nación o Provincia, por las herramientas y recursos que manejan, nuestras propuestas apuntan a estrategias donde el Municipio cobre mayor protagonismo a partir de sus posibilidades y el conocimiento de la realidad local”.

A su vez, agregó: “Un sistema de habilitaciones gratuitas, brindar beneficios fiscales durante el primer año del emprendimiento o para los que estén vinculados con sectores considerados estratégicos, suprimir tasas que han quedado obsoletas (como ser el cobro de publicidad en cabinas telefónicas, lo que da cuenta de hace cuánto tiempo no se realiza una revisión de fondo), o crear un sistema de ventanilla única de trámites, que sea ágil y transparente. El Estado municipal tiene que poner toda su energía en radicar nuevos emprendimientos en nuestro Partido”.

“La cadena de valor del sector agropecuario tiene mucho más para dar. Vamos a pedir que se restablezca el tren de carga hacia el puerto de Quequén para bajar los costos logísticos, eso potenciará a Tandil como polo regional. Hay que recuperar el entramado industrial que genera empleo de calidad. Debemos proyectar y planificar nuevas zonas industriales con servicios para poder atraer nuevas empresas”, remarcó el tandilense Santamarina.

Recordó que desde su espacio vecinal, Acción Tandilense, realizaron un análisis pormenorizado de la situación y en diciembre del año pasado elevaron ante el Concejo Deliberante el pedido formal de crear una comisión ad hoc destinada a revisar las ordenanzas impositiva y fiscal, reducir tasas y simplificar trámites, aunque al día de hoy no han obtenido respuesta.

“Pudimos verlo desde el llano, y no son cosas imposibles; el erario público no se vería perjudicado, sino todo lo contrario. Para nosotros el apoyo a las PyMES y a los emprendedores es fundamental, uno de los pilares del Tandil al que queremos ir. Y eso no está sucediendo”, disparó el precandidato a intendente.

Por otro lado, dio más información al respecto: “En la actualidad el 17% de los fondos que recauda el Municipio provienen del cobro de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE), pero sólo el 1% del presupuesto municipal se destina al área de Producción. Recordemos que por definición una tasa debe tener asociada una contraprestación acorde, sino se trata de un impuesto encubierto. Uno de nuestros grandes objetivos es lograr que más de esos recursos regresen al sector productivo, en forma de financiamiento de proyectos e iniciativas en la materia”.

Además, Santamarina sentenció: “Debemos apoyar e incentivar al que quiere invertir, producir y generar empleo en nuestro distrito, en todas las escalas. Desde el empresario que se quiere radicar en el Parque Industrial hasta el emprendedor o la emprendedora que se anima a dar un paso más, que hoy quizás trabaja desde su casa y quiere poner un local, incorporar una nueva herramienta, tercerizar alguna actividad, todo esto da lugar a un círculo virtuoso de bienestar, de estabilidad, de progreso, de desarrollo personal, de impactos positivos en la comunidad toda. Por eso decimos que la mejor política social a la cual podemos aspirar es el trabajo”.