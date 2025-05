Sirenas en Netflix: detalles ocultos, final explicado y qué se sabe de una segunda temporada

Desde su estreno el jueves 22 de mayo, Sirenas rápidamente se ha convertido en la nueva miniserie estrella de Netflix. Con tan solo cinco episodios y un elenco repleto de nombres conocidos, con Julianne Moore a la cabeza, la ficción está entre las más vistas de la plataforma.

Es así como la serie, que explora el poder y secretos incómodos en una familia poderosa, se ha vuelto un fenómeno a nivel global. Argentina no es la excepción. De esto dan cuenta las búsquedas en Google Trends: es el principal término relacionado al buscar Netflix en Google.

Sirenas, la nueva miniserie de Netflix

De qué trata Sirenas, la miniserie del momento

La nueva miniserie de Netflix es una comedia negra de cinco episodios. Creada por Molly Smith Metzler y basada en su obra teatral Elemeno Pea, la serie se desarrolla en una lujosa villa junto al mar, donde se entrelazan temas de poder, clase social y relaciones femeninas complejas.

La trama sigue a Devon (Meghann Fahy), una mujer de clase trabajadora que, tras salir de prisión, decide visitar a su hermana menor Simone (Milly Alcock) en una exclusiva isla donde trabaja como asistente de Michaela Kell (Julianne Moore), una enigmática y poderosa socialité. Preocupada por la influencia que Michaela ejerce sobre Simone, Devon se adentra en un mundo de lujo y secretos, descubriendo que Michaela es una figura tan carismática como peligrosa.

El elenco principal incluye a Julianne Moore como Michaela Kell, Meghann Fahy como Devon y Milly Alcock como Simone. La dirección está a cargo de Nicole Kassell, reconocida por su trabajo en Watchmen y The Baby. La serie es una producción de LuckyChap Entertainment, la compañía de Margot Robbie, y cuenta con la participación de Kevin Bacon en el reparto.

Final explicado de Sirenas

El cierre de Sirenas deja más preguntas que certezas, manteniéndose fiel al tono ambiguo y psicológico de toda la miniserie. Tras una serie de revelaciones emocionales, caídas morales y rupturas, las tres protagonistas—Simone, Devon y Michaela—toman decisiones que las redefinen, pero no necesariamente las redimen.

Sirenas, la nueva miniserie de Netflix

¿Michaela mató a Ethan?

Aunque Ethan aparece inconsciente tras caer de un acantilado luego de una borrachera, Sirenas nunca confirma que Michaela lo haya empujado. Sin embargo, el momento no es gratuito: sucede después de que Simone rompe con él y justo cuando la tensión con Michaela alcanza su punto más alto. La ambigüedad es clave. Michaela aparece constantemente como una figura de poder calculadora, pero también profundamente herida. La caída de Ethan es simbólica: un hombre que, incapaz de entender el mundo que lo rodea, se desploma por su propio peso.

El canto de las sirenas

Una de las metáforas centrales de la serie gira en torno al mito de las sirenas: mujeres que, según la leyenda, atraen a los hombres a su perdición con su canto. Pero en Sirenas, ese canto es reinterpretado. Molly Smith Metzler lo explica así: “En el mito original, las sirenas no son monstruos, sino mujeres castigadas. Su canto es un grito de ayuda”.

Así, las protagonistas no poseen poderes sobrenaturales, pero ejercen una atracción emocional y psicológica sobre quienes las rodean. Peter cae por Simone, sí, pero también por sus propias decisiones. Michaela manipula porque aprendió a sobrevivir sin herramientas emocionales. Devon se aleja, no porque sea una figura trágica, sino porque entiende que no puede salvar a nadie más si no se salva a sí misma.

¿Qué pasó con Simone, Michaela y Devon?

Simone termina siendo presentada como la nueva pareja de Peter, tras confrontar a Michaela y asumir el precio de su ambición. Devon, al comprender que no puede seguir viviendo solo para su hermana, regresa a casa con la decisión de cuidar de su padre sin abandonar su propia vida. Michaela, por su parte, queda sola, enfrentando no solo el fracaso de su matrimonio, sino también el reflejo de sus propias contradicciones.

En el ferry, el último encuentro entre Devon y Michaela sella el tono de la serie: no hay villanas ni heroínas, solo mujeres tratando de liberarse de los roles que otros les impusieron.

¿Qué representa Jocelyn?

Jocelyn, la primera esposa de Peter, aparece mencionada como una figura fantasmal, confinada en una isla privada tras una cirugía estética fallida. Su aislamiento y transformación la convierten en un símbolo: la mujer borrada, deformada por las expectativas masculinas. En cierto modo, representa el destino del que las demás protagonistas intentan escapar.

Sirenas, la nueva miniserie de Netflix

¿Habrá segunda temporada de Sirenas?

Aunque Sirenas fue concebida originalmente como una miniserie, su impacto en el público ha abierto la puerta a una posible continuación. Hasta ahora, Netflix no ha confirmado oficialmente una segunda temporada, pero el éxito rotundo de la serie podría cambiar eso.

La producción creada por Molly Smith Metzler se posicionó rápidamente en el Top 10 global de Netflix, liderando los rankings en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Este tipo de recepción ya ha motivado a la plataforma a extender otras ficciones limitadas, como Nobody Wants This o The Four Seasons.

Además, el final de Sirenas, si bien cierra varios arcos narrativos, deja abierta una serie de conflictos latentes. La nueva dinámica entre Simone y Peter, la soledad de Michaela tras perder su matrimonio y su posición de poder, y el regreso de Devon a casa son puntos fértiles para explorar nuevas tensiones, traiciones y reconfiguraciones de poder.

En particular, la escena final —con Simone recurriendo al chantaje para no perder lo que ha logrado— sugiere que su historia está lejos de terminar. ¿Qué hará Michaela tras ver su mundo desmoronarse? ¿Qué nuevos límites cruzará Simone para mantener su ascenso? ¿Y será Devon capaz de reconstruir su vida sin quedar atrapada, otra vez, por las decisiones de los demás?