Revelan las primeras imágenes explícitas de Jacob Elordi en la tercera temporada de Euphoria y la sorpresa fue total

En medio de la gran expectativa que se creó por el lanzamiento de la tercera temporada de Euphoria, HBO Max compartió el tráiler oficial y, como era de esperarse, el actor Jacob Elordi se robó la atención de toda la fanaticada.

Tal como se aprecia en las primeras imágenes visibles dentro del tráiler de Euphoria T3, Jacob Elordi luce un físico altamente trabajado con un aspecto más maduro que el que tenía en las ediciones anteriores, lo cual concuerda con el crecimiento de su personaje en la serie de HBO Max.

Jacob Elordi durante la nueva temporada de Euphoria.

Cabe recordar que, en las temporadas anteriores de Euphoria, el personaje de Jacob Elordi lucía más juvenil y, en esta nueva entrega, se percibe su evolución, pero sin dejar de lado la parte seductora y atrevida que lo caracteriza.

Tras las primeras escenas reveladas de Nate Jacobs en Euphoria T3, las fanáticas de la serie no han dejado de hablar de su aspecto físico a través de distintos comentarios publicados en las redes sociales, entre los cuales destacan algunos que dicen: “Qué hombre”, “Es guapo y lo sabe”, “Voy a tener que retomar la primera temporada” y “Qué vivan los hombres”.

Jacob Elordi en la tercera temporada de Euphoria.

De qué tratará la tercera temporada de Euphoria

De acuerdo con la información exclusiva que maneja el sitio Euphoriacentral en X, la nueva temporada de Euphoria dejaría a más de uno sin el habla. Concretamente, la ya referida fuente informó que HBO realizó un evento especial para la prensa en dónde se mostró un adelanto especial de la trama.

“Rue sigue consumiendo drogas y está siendo secuestrada por narcotraficantes. Dos grupos la persiguen. Cassie y Nate están comprometidos. Cassie tiene una cuenta de Only Fans y Nate la encuentra vestida de conejita de Playboy tomándose fotos”, comunicó la ya referida cuenta mediante X.

De tal manera, dieron a conocer pequeños adelantos de lo que será el próximo estreno de HBO Max y, como es de suponer, los fanáticos de Euphoria dejaron ver sus ansias por el lanzamiento referido.

Tráiler de la tercera temporada de Euphoria