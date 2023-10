Polémica por el documental de Martín Carrizo: la acusación sobre el Indio Solari y el descargo del músico

El documental de Martín Carrizo no puede proyectarse porque, según aseguran desde la productora, falta un autorización. En las redes comenzó a circular que se trataría de la del Indio Solari y el músico se hizo eco de los dichos: lo desmintió rotundamente.

El documental de Martín Carrizo Foto: Instagram

“Acariciando el golpe” es un documental que repasa la carrera y la lucha contra la ELA del baterista, quien falleció en enero de 2022. Del audiovisual participaron numerosos colegas del músico, pero desde la productora aseguran que les falta una autorización para poder proyectarlo. El comentario que se viralizó fue que quien “bloqueó” la circulación del material fue el Indio Solari.

“Lamentablemente tenemos que informarles que no podremos subir el documental de Martín a ninguna plataforma, ya que después de varios meses de gestión, no llegamos al 100% de autorizaciones por derechos de autor de los temas incluidos en la película”, dice el texto subido en perfil de Instagram del documental.

Y sigue: “Nos faltó uno, el cual no podemos quitar, porque es demasiado importante en la vida de Martín”.

“Igualmente queremos agradecer a todos los músicos y herederos por autorizar en Sadaic por el mínimo valor, entendiendo cuál era el espíritu de hacer esta película”, concluye el texto.

Qué dijo el Indio Solari

No bien el texto comenzó a circular en las redes, muchos entendieron que quién había “bloqueado” la película con su desautorización había sido el Indio Solari.

Martín Carrizo junto al Indio Solari

El exPatricio Rey enseguida acudió a su cuenta de Twitter para publicar un descargo al respecto, destacando el afecto que sentía por quien fuera baterista de su proyecto “Los fundamentalistas del aire acondicionado”.

“Me han llegado comentarios dejando entender que era yo quien bloqueaba un documental sobre Martín, en el cual yo mismo participé con mi testimonio”, dice el tuit.

Y finaliza: “Yo no he bloqueado su publicación ni he pedido retribución alguna por dicha participación. Saben de mi aprecio y cariño por Martín y me gustaría que el documental sea público”.