Netflix: la dramática película protagonizada por Ricardo Darín que emociona hasta las lágrimas y es un éxito mundial

Netflix continúa sumando producciones argentinas a su catálgo de series y películas. La plataforma de streaming estrenó recientemente un título cargado de drama, romance y emoción, con Ricardo Darín como protagonista, que ya es un éxito a nivel mundial.

El catálogo de series y películas de Netflix se actualizó el pasado 15 de diciembre de 2025 con nuevos títulos. La plataforma de streaming sumó a la lista de títulos Luna de Avellaneda. Esta comedia dramática, dirigida por Juan José Campanella, estuvo nominada a los Premios Goya a Mejor película extranjera de habla hispana y Ricardo Darín ganó el premio a Mejor actor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

De qué trata Luna de Avellaneda, la película de Netflix

Luna de Avellaneda es una coproducción argentino-española de 2004 que cuenta con un reparto estelar, encabezado por Darín, Eduardo Blanco, Mercedes Morán y Valeria Bertuccelli. Esta película tiene una duración de 2 horas y 19 minutos, y está cargada de emotividad y se enfoca en algunas problemáticas sociales de nuestro país.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Luna de Avellaneda señala: “Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo”.

La trama de esta película se centra en un club de barrio que vivió en el pasado una época de esplendor y está atravesando una crisis que pone en peligro su existencia.

Todo parece indicar que la única solución es que se convierta en un Casino, pero esto se aparta de los ideales y de los fines para los que fue fundado en los años 40: un club social, deportivo y cultural. Los vecinos y socios se debatirán entre la posibilidad de salvarse a cualquier precio o conservar el espíritu original del club.

