Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. La plataforma de streaming cuenta con una gran variedad de títulos de todos los géneros. Uno de los favoritos del público es el dramático. Es por eso que hay una miniserie francesa que con solo 6 capítulos logró conquistar al mundo entero y está entre las más vistas del 2025.

Entre los estrenos que Netflix incorporó a su catálogo de series y películas este año, hay una producción francesa que se robó todas las miradas. Esta ficción logró destacarse en la plataforma de streaming gracias a una historia dramática sólida, un suspenso bien construido y buenas devoluciones por parte de la crítica especializada.

Netflix: la dramática miniserie francesa de 6 capítulos que se volvió tendencia mundial y es una de las revelaciones del 2025

Sol negro se convirtió rápidamente en una de las revelaciones del año y se metió de lleno entre las tendencias a nivel mundial. Esta producción francesa, cargada de intriga, entrega un drama intenso protagonizado por la actriz Ava Baya, que es ideal para maratonear.

Esta miniserie llegó a la plataforma de la N roja en julio de 2025 y desde entonces no ha parado de acumular visitas. Con solo 6 capítulos, Sol negro combina misterio, emociones fuertes y giros inesperados es una de las grandes revelaciones de este año.

De qué trata Sol negro, la miniserie de Netflix

En esta miniserie combina el drama, suspenso e intriga. Desde su estreno a mitad de año se volvió tendencia a nivel global y alcanzó el Top 10 de Netflix en 79 países. La historia se enfoca en una joven madre prófuga a la que acusan de asesinar a su jefe, tras descubrir que él la incluyó en su testamento.

La trama de Sol negro, la exitosa miniserie francesa, centra su historia en Alba (Ava Baya), una mujer que lucha por dejar atrás un duro pasado y comienza a trabajar en un lugar de producción de rosas. Sin embargo, todo cambia de manera inesperada cuando su patrón es asesinado y ella es señalada como la culpable del crimen.

¿El motivo? Un secreto muy bien guardado salió a la luz y un testamento que incluye a Alba, podría ser el desencadenante del homicidio.

