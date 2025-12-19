La decisión de Millie Bobby Brown y David Harbour que entristecería a los fanáticos antes del final de Stranger Things 5

Después de la polémica que enfrentaron David Harbour y Millie Bobby Brown semanas atrás, las figuras principales de Stranger Things quedaron nuevamente en el punto de la mira por la decisión personal que ambos habrían tomado antes del final de la serie, mismo que se proyectará en la pantalla de Netflix.

Según la información que compartió el medio internacional MTZ, David Harbour no asistirá al evento que Netflix había programado para promocionar los últimos episodios de la serie. Esto debido a un conflicto que protagonizó en un bar. Por su parte, Millie Bobby Brown habría tomado la misma decisión, pero debido a un inconveniente personal.

Stranger Things 5. Foto: web.

Que pasó realmente con los actores de Stranger Things

De acuerdo con la data de TMZ, el pasado 13 de diciembre del año en curso, David Harbour habría protagonizado una escandalosa discusión en California (Estados Unidos) y, aunque la polémica no pasó a mayores, con tales hechos se habría evidenciado la mala situación en la que se encuentra el actor de Stranger Things.

Incluso, desde el medio referido, sostienen que el trastorno bipolar de David Harbour se habría descontrolado después de haber trabajado sin parar todo el año, mientras que su vida personal y laboral está bajo el escrutinio público. Por el momento, el actor de Stranger Things no habló al respecto, pero sí canceló su asistencia al evento de cierre que Netflix pautó para despedir la trama.

David Harbour y Millie Bobby Brown will no asistirían al evento de despedida de la serie.

Por otro lado, Millie Bobby Brown había también advertido su no asistencia debido a un problema de índole personal (una lesión física). Por lo pronto, los fanáticos podrán disfrutar de la presencia del resto del elenco de la serie, entre los cuales destaca Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Maya Hawke.

Mientras los hechos se esclarecen, Netflix promete impactar con el Volumen 2 de Stranger Things 5 el 25 de diciembre del año en curso y este contará con tres episodios que se titularán:

“Plan de choque”.

“Fuga de Camazotz”.

“El puente”.

Por último, pero no menos redundante, Netflix lanzará el episodio final de Stranger Things 5 que llegará para alegrar y entristecer a muchos. El capítulo en cuestión de la saga, que saldrá el 31 de diciembre del 2025, se llamará “El mundo del derecho”.

Tráiler oficial del Volumen 2 de “Stranger Things 5”