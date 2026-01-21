Jennette McCurdy rompe el silencio sobre la relación que tuvo con un hombre mayor cuando trabajaba en Nickelodeon

Jennette McCurdy, recordada mundialmente por su papel de Sam Puckett en iCarly, volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de la actuación y mucho más cerca de una narrativa cruda y personal que salió a flote tras la llegada de su nuevo libro: “La mitad de su edad”.

A sus 33 años, la exestrella infantil consolidó una nueva etapa como escritora, donde transforma experiencias traumáticas de su adolescencia en literatura que incomoda, interpela y abre debates profundos sobre poder, abuso y deseo.

Jennette McCurdy

El libro llegó a Argentina bajo el sello Stefano Books (Editorial Urano) y ya se puede conseguir en las librerías. Según la misma editorial, se trata de una novela triste y cargada de humor negro que habla sobre sexo, consumismo, clase, deseo, soledad, internet, rabia, intimidad, poder y los límites que cruzamos para conseguir lo que queremos.

Quién es Jennette McCurdy

Nacida el 26 de junio de 1992 en California, McCurdy comenzó su carrera artística a los ocho años, con participaciones en series como MAD TV, Zoey 101 y CSI. Su salto a la fama llegó en 2007 con iCarly, una de las ficciones más exitosas de Nickelodeon, que la convirtió en un rostro central de la televisión juvenil. Más tarde repitió el personaje en Sam & Cat, junto a Ariana Grande, y exploró otros proyectos en televisión y música.

Sin embargo, en 2018 tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonó definitivamente la actuación para dedicarse a la escritura y la dirección. Ese giro se consolidó en 2022 con la publicación de Me alegro de que mi madre haya muerto, un libro autobiográfico que se convirtió en un fenómeno editorial global.

Jennette McCurdy

En sus memorias, McCurdy relató con crudeza el abuso psicológico y sexual que sufrió por parte de su madre, quien la empujó a actuar desde muy pequeña para sostener económicamente a la familia. También habló sin filtros sobre sus trastornos alimenticios y el lado más oscuro de la industria del entretenimiento infantil, desmitificando el glamour asociado al éxito temprano.

Ese libro no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que también abrió la puerta a nuevas revelaciones.

La relación “retorcida” que inspiró su nueva novela

En recientes declaraciones al pódcast Call Her Daddy, McCurdy profundizó en una relación sentimental que mantuvo durante la época de iCarly con un hombre mucho mayor, a quien conoció en el entorno laboral de la serie. Según relató, ella tenía alrededor de 18 años (e incluso antes) y él superaba los 30, además de convivir con una pareja estable.

La actriz describió el vínculo como “realmente retorcido” y marcado por un claro desequilibrio de poder. Recordó situaciones en las que fingía interés por películas o música solo para agradarle y momentos de presión sexual que la hicieron sentir incómoda y confundida. “¿Te imaginás ahora estar con alguien siendo un adolescente? Es perturbador”, reflexionó.

Estas vivencias se convirtieron en la base de su novela La mitad de su edad, una ficción breve que aborda la relación entre una adolescente y su profesor de escritura creativa.

Una novela que incomoda a propósito

Lejos de romantizar el vínculo prohibido, McCurdy lo expone de manera directa y sin concesiones. La historia explora la manipulación emocional, los desequilibrios de poder y las consecuencias reales de este tipo de relaciones, desmontando narrativas que durante años fueron idealizadas en libros y películas.

Según explicó la autora, escribir fue una forma de cerrar heridas: “No sabía cuánta rabia seguía guardando. Todo salió cuando empecé a escribir”. Su objetivo es claro: generar conversación. “Espero que se hable del deseo y del poder, porque son temas en los que todavía hay muchísimo para debatir”, afirmó.