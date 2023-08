Dicen que para los gustos están los colores, es decir, que los absolutos a la hora de hablar de preferencias no existen. Cuando discutimos con amigos, en pareja o familia acerca de cuál es la mejor película o serie de la historia la lista suele ocupar varias páginas.

Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, Friends, Peaky Blinders, The Office, American Horror Story, The Big Bang Theory, Los Soprano, Seinfeld o How I Met Your Mother suelen ser los títulos que primero salen a la luz en lo que refiere a programas de televisión o streaming, pero sin dudas hay muchas producciones que podrían sumarse al top.

Game of Thrones

Es por eso que, desde Vía País decidimos preguntarle al ChatGPT cuál es para él el listado definitivo de las 4 mejores series de la historia, y de esa forma darle otra capa al debate.

“La elección de las tres mejores series de la historia es subjetiva y puede variar según los criterios y preferencias de cada persona. Sin embargo, aquí te presento tres series que han sido consistentemente aclamadas y consideradas como algunas de las mejores de todos los tiempos”, anunció la Inteligencia Artificial.

ChatGPT

ChatGPT posicionó en el primer lugar a Los Soprano, creada por David Chase en 1999. “Esta serie de drama criminal sigue la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia en Nueva Jersey, mientras se enfrenta a problemas personales y profesionales. Es muy elogiada por su complejidad narrativa, interpretaciones sobresalientes y su capacidad para explorar temas profundos”, respondió la tecnología.

La IA ubicó en segundo puesto a Breaking Bad, el exitoso drama protagonizado por Bryan Cranston y Aaron Paul. “Esta serie cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que se convierte en un fabricante de metanfetamina para asegurar el futuro económico de su familia después de ser diagnosticado con cáncer. Breaking Bad es alabada por su ingenioso guion, actuaciones magistrales y su viaje emocional y moral”, criticó el chat.

ChatGPT incluyó en su top 4 a The Wire, un drama policial creado por David Simon en el año 2002. “La serie explora la complejidad de la ciudad de Baltimore, abordando temas como la política, las drogas, la educación y la corrupción. Es alabada por su realismo, retrato de personajes y su mirada crítica hacia las instituciones sociales”, aseguró.

Por último, la IA aseguró que Friends cierra a la perfección su top 4 de las mejores series de la historia. “Esta comedia sigue las vidas y relaciones de seis amigos que viven en Nueva York. La serie es amada por su humor, química entre los personajes y su capacidad para conectar con el público durante generaciones”, concluyó.

¿Dónde ver las series escogidas por ChatGPT?

Además de ser productos de una calidad admirable, las series escogidas por ChatGPT son de un fácil acceso. Los Soprano, Breaking Bad, The Wire y Friends están disponibles en el catálogo de HBO Max, que muy pronto pasará a llamarse simplemente Max.