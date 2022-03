La quinta temporada de “Élite” ya tiene fecha de estreno y estará disponible en Netflix, a nivel internacional, el próximo 8 de abril.

Así lo ha confirmado este lunes la plataforma en un comunicado en el que ha publicado las primeras fotografías de esta nueva entrega de la exitosa saga, producida por Zeta Studios para Netflix.

Élite. (Netflix)

Qué saber antes del estreno de la quinta temporada de Élite

La historia de los alumnos del prestigioso colegio privado Las Encinas arranca esta temporada tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, con el secreto de la muerte de Armando amenazando con truncar la historia de amor de Samuel y Ari.

Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición del ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por la película Adú, Adam Nourou, quien interpretará a Bilal, dificultará su relación con Samuel.

La confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín y un regalo que Armando le hizo a Mencia y que esconde un secreto que podría destruir a ‘los benjamines’, se unen al un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente y traerá las peores consecuencias.

Un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, interpretada por Valentina Zenere (“Las chicas del cable”), la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, a quien da vida André Lamoglia (“Juacas”).

El tráiler de la quinta temporada de Élite

“Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar”, aseguró en un comunicado Carlos Montero, creador de la serie.

Jaime Vaca, cocreador de Élite, afirmó: “Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

La serie tiene garantizada una sexta temporada, con la incorporación de cinco caras nuevas: Carmen Arrufat (“La inocencia”, “HIT”), Álvaro de Juana (“HIT”), Ana Bokesa (“La que se avecina”), Ander Puig (“Los espabilados”) y Álex Pastrana (“El internado”).