Gran parte del mundo, especialmente China, está conmocionado por la muerte de un reconocido actor de Netflix. El país asiático ha perdido a una de sus máximas figuras. Yu Menglong, conocido por la serie Eternal Love, murió a los 37 años dejando un gran dolor entre el público, su familia y colegas.

Conmoción y dolor: murió Yu Menglong, el reconocido actor de Netflix, a los 37 años

La repentina tragedia dejó en shock a la gran comunidad de seguidores que tenía el artista. En las redes sociales, la muerte de Yu Menglong generó un gran revuelo tras la confirmación oficial de lo que ocurrió.

De qué murió el actor chino Yu Menglong

“Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre. La policía descartó cualquier delito. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, escribió el equipo de prensa del actor en la aplicación Weibo.

De acuerdo a lo que publicó el diario británico Daily Mail, el actor estaba en el departamento de un amigo, junto a varias personas, cuando se cayó desde un edificio que tenía una gran altura en Beijing.

Los trascendidos aseguran que Menglong se habría encerrado en una de las habitaciones del departamento para ir a dormir cerca de las 2 de la mañana. Un vecino que paseaba con su perro y vio el cuerpo fue el que avisó a la Policía.

Por el momento, la investigación continúa en curso, a pesar de que las autoridades hayan comentado de que no hay evidencias de un crimen.

Quién era Yu Menglong, el actor chino que murió a los 37 años

Yu Menglong nació en 1988 en el distrito Midong, China. Se convirtió en una estrella del entretenimiento en su país luego de protagonizar el exitoso drama de fantasía y romance Eternal Love, en 2017.

También se ganó un lugar en la industria musical. Su camino a la consagración empezó en 2010, cuando apareció por primera vez en el programa de talentos televisado Super Boy, al estilo k-pop. En 2013 volvió a competir y ganó, quedando entre los 10 mejores. Ese mismo año, lanzó su sencillo debut, “Just Nice”, lo que impulsó su carrera musical.

En cuanto a la actuación, Menglong sumó otros roles como los que hizo en Xuan-Yuan Sword: Han Cloud, Legend of the White Snake, The Love Lasts Two Minds, The Moon Brightens for You, Who’s Not Rebellious Youth y Feud, entre otras ficciones.